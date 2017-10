Liberec proti Jablonci. Derby severu bude mít obzvlášť silný náboj

V pořadí už 47. derby severu bude mít tentokrát obzvlášť silný náboj. Oba týmy vstoupily do sezony lépe, než se čekalo: Liberec je čtvrtý, Jablonec šestý.

47. podještědské derby Liberec (4.) - Jablonec (6.) Výkop: v sobotu 28. října v 17.00. Rozhodčí: Hrubeš - Hájek, Antoníček. Bilance: 46-23-12-11, 65:41. Poslední zápas: 1:1. On-line: zde Předpokládané sestavy

Liberec: Kolář - Coufal, Kúdela, Karafiát, Hybš - Kulhánek - Ševčík, Bosančič, Breite, Voltr - Graiciar.

Jablonec: Hrubý (Bárta) - Jankovič, Kysela, Hübschman, Hanousek (Zelený) - Masopust, Kubista, Trávník, Jovovič - Doležal, Tecl. Absence: Potočný (4 ŽK), Kerbr (nejistý start) - Pernica (nejistý start). Nejlepší střelci: Graiciar, Potočný (oba 3) - Tecl (6).

„Hraje se o hodně. U obou týmů se konec podzimu bude odvíjet od toho, jak zvládnou tohle utkání,“ myslí si liberecký kouč Jindřich Trpišovský. „Je to velice prestižní zápas a vnímáme zvýšený zájem fanoušků, ale na druhé straně jde o tři body jako v každém utkání.“

Jablonecký trenér Zdeněk Klucký atmosféru derby prožívá možná o trochu víc. „Pocházím z Jablonce a zažil jsem derby už jako hráč. Rivalita mezi městy byla, je a bude, a derby rozebírají lidé na každém kroku,“ řekl Klucký, který svého času jako asistent trenéra působil i v rivalském Liberci.

Při derby se dá čekat vyhrocená atmosféra. Ve čtvrtek však mezi oběma kluby ještě panovala přátelská idylka. Zástupci Liberce i Jablonce se sešli na tiskové konferenci ve skokanském areálu na Ještědu. „K zimním sportům mám kladný vztah, ale jak se tak koukám na můstky za sebou, tak skočit z nich může jen sebevrah,“ vtipkoval liberecký kapitán Vladimír Coufal.

Zajímavosti Liberec vyhrál jediný z posledních 6 ligových zápasů s Jabloncem

Jablonec vyhrál jediný z 23 ligových zápasů v Liberci

Liberec získal doma jen 8 z celkových 20 bodů

Liberec vyhrál jediný z posledních 4 domácích ligových zápasů

Liberec prohrál jediné z posledních 5 kol a poslední 2 utkání vyhrál

Jablonec o víkendu podlehl Spartě a utrpěl první ligovou porážku po 8 zápasech

Jablonec venku v lize 8x za sebou neprohrál

Jablonec v úterý postoupil do čtvrtfinále domácího poháru po výhře 4:3 v Olomouci

Coufal (Liberec) může odehrát 100. ligový zápas

trenér Jablonce Klucký dělal v minulosti asistenta v Liberci Zdroj: ČTK

Liberec se po výhrách nad Duklou a na Slavii posunul na čtvrté místo tabulky. Jablonec sice naposledy prohrál doma se Spartou, ale v úterý zvítězil 4:3 v poháru v Olomouci, což může být pro domácí varováním.

„Oba týmy jsou na tom dobře a hrají v pohodě. Jablonec je silnější do ofenzivy, kde má velkou osobnost Standu Tecla, než do defenzivy. Toho se budeme snažit využít,“ uvedl liberecký trenér Trpišovský. „Hrajeme doma a budeme se snažit vnutit soupeři svůj styl. Rozhodující bude podle mě první branka - kdo se dostane do vedení, ten bude mít navrch. Obě mužstva mají rychlý přechod hřiště a dobré brejkové hráče.“

Jablonecký kouč Klucký přiznává roli favorita Liberci. „Hraje pro něj domácí prostředí, navíc svoje poslední ligové utkání vyhrál a my prohráli,“ řekl Zdeněk Klucký. „Každý bod je pro nás strašně důležitý. Kdyby se nám podařilo v Liberci neprohrát, bylo by to dobré.“

V minulé sezoně byl úspěšnější Jablonec, který doma dokázal zvítězit 3:0. Jarní derby U Nisy skončilo smírně 1:1.

Vstupenky v ceně 150 korun jsou pořád v prodeji a je jich dostatek. Zakoupit je lze i dnes, pokladny jsou otevřené do půl šesté. Pořadatelé žádají liberecké fanoušky, aby na utkání chodili hlavním vchodem. Vstup z druhé strany, který je omezený kvůli stavebním pracím, by měl sloužit především příznivcům Jablonce.