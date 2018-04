Fotbalisté Liberce i Jablonce šlapou dál a útočí na evropské poháry

Podještědské derby Jablonec - Liberec se sice bude hrát až za necelý měsíc, už dnes je však pravděpodobné, že v něm nyní půjde o souboj dvou týmů z popředí tabulky a v sázce můžou být i evropské poháry. Oba rivalové totiž prožívají báječné jaro.

Jablonec vyrovnal rekord klubu

Za éry trenéra Komňackého v sezoně 2010/11 vyhráli fotbalisté Jablonce šestkrát za sebou. Tehdy na přelomu podzimu a jara pokořili postupně Slavii, Olomouc, Teplice, Liberec, Bohemians a Hradec Králové s celkovým skóre 19:3.

Na startu letošní jarní části první ligy tým kouče Rady tento rekord klubu v počtu vítězství v řadě tak trochu nečekaně vyrovnal a v tabulce poskočil mezi elitu bojující o evropské poháry. Jablonečtí si poradili s Teplicemi, Duklou, Zlínem, Ostravou, Jihlavou i naposledy doma s Bohemians dohromady s podobně úchvatným skóre 15:2.

„Je to až neuvěřitelné, fakt si to užíváme. Zase jsme si po zápase zakřičeli, takže nálada je bezvadná,“ radoval se po sobotní výhře nad Klokany záložník Vojtěch Kubista, jablonecký odchovanec. „Každý se ptá, čím to je? Těžko říct, hrajeme náročný fotbal, všechno si sedlo, trenér Rada s námi žije od první vteřiny zápasu, pořád nás pumpuje a nenechá nás vydechnout. Byl bych rád, kdybychom na té vítězné vlně pokračovali co nejdéle, v tabulce stoupali a já osobně bych moc rád skončil před Libercem,“ přeje si Kubista.

Zase ten Pulkrab

Všechny tři jarní výhry Liberce včetně té sobotní 1:0 na hřišti Slovácka zařídil mladý útočník Matěj Pulkrab. Kanonýr zapůjčený ze Sparty nasázel sedm z osmi gólů Slovanu ve druhé části sezony a je nejlepším střelcem jara. „Za tu sérii jsem rád. Ale jak jsem už říkal, nepropadám nějaké euforii,“ řekl Pulkrab, který se proti Slovácku trefil už v 7. minutě po přesném centru Kerbra. „Na jaře nám to několikrát pomohlo k bodům, což je úžasné. Za týden nás čekají Teplice a jde se nanovo.“

Fotbalisté Liberce na jaře prohráli jen v úvodním kole na Spartě, od té doby si připsali tři výhry a dvě remízy. „Jarní forma není náhoda. Je to práce a přístup celého týmu ke každému tréninku i zápasu. U nás podle mého nehrozí, že bychom létali v oblacích,“ míní Matěj Pulkrab.