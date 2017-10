Liberec zažil šok, pak zničil rivala z Jablonce čtyřmi brankami

Po závěrečném hvizdu si na sebe liberečtí hráči navlékli bílá trička s nápisem Vítěz Podještědského derby a šli slavit s fanoušky.

Na startu bitvy dvou týmů z horní poloviny tabulky to s nimi přitom vypadalo bledě. Už v první minutě kanonýr Tecl poslal po rohu Jablonec do vedení. Domácí tým však po ráně na úvod předvedl zmrtvýchvstání, které hattrickem vyšperkoval obránce Kerbr.

„Začátek byl z naší strany strašný, z první situace jsme dostali branku. Ale dá se říct, že to pomohlo fotbalu, který pak nebyl takticky svázaný. Od první minuty jsme museli hrát útočně a Jablonec nám otvíral prostor pro rychlé protiútoky,“ řekl liberecký kouč Jindřich Trpišovský.

Po dvaceti minutách hry mohl Tecl dát na 2:0 pro Jablonec, ale trefil jen břevno. A od té chvíle se zápas začal otáčet. Domácí se vzpamatovali z úvodního šoku, soupeře přitlačili a ještě do poločasu dvěma góly Kerbra (jedním z penalty) zápas otočili.

Po obrátce se Jablonec snažil, ale Liberec díky Hybšově dorážce odskočil do dvoubrankového vedení a v 67. minutě dokonal Kerbr hattrick. Po Lafatovi a Bakošovi je to třetí fotbalista, jemuž se to v derby severu podařilo.

„Je to hráč, kterému strašně vyhovuje náběh z druhé vlny. Za dvě utkání dal pět gólů. Už loni na jaře měl velmi dobrou formu a prorokovali jsme mu, že bude brzo v reprezentaci. Teď k tomu přidal i body, tak doufám, že mu ta reprezentace konečně vyjde,“ komentoval Trpišovský výkon největší hvězdy derby.

Velkou postavou libereckých útočných akcí byl i záložník Miloš Bosančič, který asistoval u tří gólů. „Musím ale pochválit všechny hráče a také fanoušky. Ti, kdo na zápas nedorazili, můžou litovat,“ řekl kouč Trpišovský. „Pomohl nám gól do šatny na 2:1 a ve druhém poločase jsme přesvědčivě dokráčeli k vítězství. Po dlouhé době cítím z mužstva velkou sílu - i když se pro nás zápas nevyvíjí příznivě, dokážeme ho zvládnout.“

Jablonec U Nisy potvrdil, že má velkou útočnou sílu, s jeho obranou to už ovšem tak slavné není. V posledních třech soutěžních utkáních dostal deset gólů. Kouč Zdeněk Klucký byl po prohře 1:4 v Liberci hodně zklamaný, ale mluvil smířlivě. „Hráli jsme dobře, ale místo, abychom v prvním poločase vedli 2:0, udělali jsme dvě chyby na pravé straně a nechali jsme si vstřelit dvě branky. Ve druhé půli jsme chtěli utkání zkorigovat, ale domácí bohužel ještě dvě branky přidali a zaslouženě vyhráli.“

„Myslím si, že výsledek je pro nás příliš krutý, ale ty góly, co jsme dostali, padly jednoznačně po našich chybách a z toho se pak každé mužstvo dostává těžko,“ konstatoval jablonecký záložník Vojtěch Kubista.

Jablonec zůstal po prohře v derby na šestém místě, Liberec na čtvrtém. Na druhou příčku však svěřenci kouče Trpišovského ztrácejí pouhé dva body.