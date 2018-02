Jarní fotbalová premiéra U Nisy: Liberec proti Mladé Boleslavi

Ani jednomu z týmů se první krok do jara nepovedl. Liberečtí sice nebyli před týdnem na Letné proti Spartě favoritem, přesto sahali po remíze, ale nakonec podlehli 0:2. Pro hráče Boleslavi skončil domácí zápas s Karvinou šokem. Zahodili spoustu velkých šancí a po inkasovaném gólu v nastaveném čase museli skousnout nečekanou porážku 0:1.



„Boleslav podle mě nepatří do těch pater, kde je. Navíc první jarní zápas doma s Karvinou po spálených šancích ztratila, takže to u nás bude chtít napravit. My ale hrajeme doma, takže půjdeme jedině za výhrou. Chceme navázat na výkon z druhé půle na Spartě a navíc už budeme mít k dispozici širší kádr i s hrotovým útočníkem Pulkrabem,“ řekl Miroslav Holeňák, asistent libereckého trenéra.

Na konci týdne potkaly kádr Slovanu dvě změny. Tou první je příchod záložníka Václava Pilaře na hostování z Plzně. Ten ale ještě doléčuje zranění, takže dnes k dispozici nebude.

„Od Václava Pilaře si slibujeme, že nám zkvalitní ofenzivu, že pomůže k vytváření šancí a k větší úspěšnosti při zakončování,“ věří David Holoubek, nový hlavní trenér Liberce. „Víme o jeho kvalitách, hlavně ve finální a předfinální fázi. Jsme za jeho příchod rádi. V kabině přivítáme charakterního fotbalistu, který nám pomůže. Má za sebou mezinárodní i reprezentační zkušenosti, které bude moct předávat mladším spoluhráčům, a tak by mohl plnit roli jednoho z lídrů.“ Na hostování do Karviné do konce sezony naopak odešel z Liberce útočník Radek Voltr, který v dresu Slovanu zatím nastoupil v lize do 27 utkání a dal dva góly.

„Radek by u nás na jaře neměl velké herní vytížení, a tak jsme využili možnosti jeho hostování v Karviné, kde by měl nastupovat častěji. Očekáváme, že tam na jaře svými góly a asistencemi pomůže v boji o záchranu, v létě se pak vrátí do Liberce a popere se o základní sestavu,“ uvedl k odchodu Voltra kouč Holoubek.