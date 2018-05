Jsem rád za vítězné loučení, řekl kouč Holoubek a chválil fanoušky

„Byl to zvláštní zápas. Šlo v něm už jen o střed tabulky a motivace byla složitá, ale chtěli jsme se rozloučit výhrou a odehrát utkání s nulou, za to jsme rádi,“ řekl Holoubek. „Jsme také rádi, že fanoušci přišli a celý zápas nás povzbuzovali a že jsme se aspoň v posledním zápase pod mým vedením rozloučili vítězně.“

Liberec předtím šest zápasů nevyhrál a Holoubek poslal na hřiště dva nováčky. Ke svému prvnímu zápasu v lize nastoupil brankář Filip Nguyen, premiéru na postu stopera si odbyl slovinský mladík Damjan Vukliševič. Základní sestava Liberce měla věkový průměr pouhých 23,4 roku.

„Vukliševič hrál proti Tettehovi a zvládl to skvěle, k ničemu ho nepustil. A pokud jde o brankáře, tam byla výměna plánovaná, Filip v tréninku ukazuje velké kvality. Jsem rád, že mu první ligový start vyšel s nulou,“ těšilo Holoubka, který si užil s týmem poslední děkovačku před libereckými fanoušky.

Jediný gól vstřelil autor celkem 9 (!) z celkových 12 jarních libereckých branek Matěj Pulkrab. Dvacetiletý talent zapůjčený ze Sparty byl znovu na správném místě a akci, kterou rozjel dirigent většiny libereckých útoků Miloš Bosančič, zakončoval v náběhu do odkryté branky.

Hosté nebyli U Nisy nijak odevzdaným soupeřem a dokázali domácímu týmu v obraně zatopit, ale za celý zápas nevyslali jedinou střelu, která by mířila přímo na branku.

„Sehráli jsme utkání, které pasuje do naší série bez vítězství. Jako červená nit se objevuje naše neschopnost střílet góly i přesto, že jsme schopní soupeře fotbalově přehrát,“ posteskl si trenér hostů Martin Hašek, který hrával za Liberec v dobách, kdy klub od Nisy začínal v první lize.

„Jsme mladí a nezkušení, možná je tam i lehké opadnutí hladu po gólech. Šli jsme do sezony jako jeden z kandidátů sestupu, podařilo se nám získat potřebné body, což jsme orazítkovali krásným zápasem s Plzní, a od té doby se nám přestalo dařit.“

Výhrou nad Bohemians fotbalisté Liberce definitivně potvrdili šesté místo v tabulce. Skončí na něm bez ohledu na poslední zápas sezony, který odehrají ve Zlíně. Před sezonou by tohle umístění možná v Liberci brali, ale po úspěšném podzimu je to pro vedení klubu málo, a proto po půl roce budou v létě znovu měnit trenéra. Severočeský tým zůstane podruhé za sebou bez Evropské ligy, a tím i bez milionů do klubové kasy.