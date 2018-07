Být kapitánem Liberce je závazek, říká nový lídr Breite

Do prvoligového týmu fotbalistů Liberce přišel 28letý středopolař Radim Breite v lednu roku 2016 z Teplic. Od té doby odehrál za dva a půl roku v dresu libereckého Slovanu v nejvyšší soutěži 66 zápasů, vstřelil v nich sedm gólů a před novou sezonou dostal důvěru vést mužstvo v roli kapitána. Na klubovém webu promluvil o důležitých tématech před zítřejším vstupem do nové sezony.

O roli kapitána Liberce

„Všichni vidí historii klubu. Být kapitánem Slovanu Liberec není jako být kapitánem nějakého týmu v divizi, čímž se nechci nikoho dotknout. Je to závazek, ale v tomhle týmu jsme si v podstatě všichni rovni. Není tu žádný ‚frajer‘, co dokázal něco extra, jako jsem tu zažil například Martina Latku nebo Milana Baroše. Nejdůležitější bude, abychom se respektovali mezi sebou navzájem a hráli jeden za druhého. Kapitánem jsem byl už dříve ve druhé lize i předtím, takže něco úplně nového to pro mě není.“

O letní přípravě a domácí generálce s Wroclawí (1:1)

„Podle mě jsme měli přípravu dobrou. Někdy se říká, že když je dobrá příprava, není dobrá liga. U nás to doufám platit nebude. Začínáme doma s Karvinou a věřím, že odstartujeme vítězně. Co se týče generálky, tak jsme po většinu utkání drželi balon a hráli docela dobře. Po naší velké chybě, kdy jsme všichni čuměli na druhou stranu, jsme inkasovali. Takové chyby se nám nesmí stávat. Dokázali jsme vyrovnat a měli šance i na vítězství, na které jsme nedosáhli. Důležité to ale bude hlavně v sobotu, kdy startuje liga.“

O velkých změnách v kádru

„Jsem tu dva a půl roku a přijde mi, že se nás na to všichni ptají každé tři měsíce. Já říkám pořád to samé. To je fotbal. Děje se to v každém klubu, ne jen ve Slovanu. Všichni, co jsme v týmu, jak hráči, tak trenéři, chceme, aby naše hra bavila fanoušky i nás a přinesla výsledky. To je to hlavní.“

O novém trenéru Hornyákovi

„Každý trenér má jiný styl. My hráči si na to musíme zvyknout. Měli jsme na to celou přípravu. Trenér do nás dostává styl, který chce hrát. Možná to ještě chvilku potrvá, ale věřím, že se do toho dostaneme, hra se bude líbit fanouškům a budeme vyhrávat. Jinak trenér Hornyák to umí skvěle odlehčit, ale také na nás pořádně zařvat. Párkrát jsme to už zažili a v tu chvíli všichni sedí jak přikovaní a poslouchají.“