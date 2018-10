Liberecký gólman Nguyen o chycené penaltě: Hrdina nejsem, trefil mě

Ale ta střela byla penalta, jak bylo těžké ji chytit?

Snažil jsem se ho co nejvíc ustát a i když nevím, jak penalty kope, měl jsem takový vnitřní pocit, že to dá doprostřed nebo doprava. Naštěstí to kopnul tak, jak to kopnul a v podstatě mě trefil.

Na konci měl Jablonec po brejku ještě jednu stoprocentní šanci, ale Acosta ji nedal...

...viděl jsem, že na něj přijde centr, na ten už bych se ale asi nestihl dostat, tak jsem se snažil co nejvíc se mu přiblížit. Nevím, jestli jsem ho tím vyděsil já, nebo jestli to fakt nekopl dobře, ale hlavně, že tu bránu netrefil. To bylo hodně důležité.

I díky tomu máte z derby v Jablonci bod, jste s ním spokojený?

Věděli jsme, že Jablonec hrál ve čtvrtek Evropskou ligu, tak jsme si říkali, že by jim mohly ke konci dojít síly a že bychom tady mohli i vyhrát, samozřejmě kdo nechce vyhrát. Drželi jsme docela balon a i když si nevzpomínám, že bychom my měli nějakou vyloženou šanci, tak si nakonec stejně myslím, že bod je spravedlivý pro oba.

Gól jste nedostali, jak hodnotíte obrannou práci mužstva?

Kluci zaslouží určitě pochvalu, protože Jablonec kromě penalty na bránu nějak vážněji nevystřelil.