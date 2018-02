Liberecký brankář Hladký se konečně dočkal, do jara půjde jako jednička

K vytoužené pozici pomohl Hladkému odchod celého realizačního týmu i gólmana Koláře z Liberce do Slavie. „Kdyby tady zůstalo vše při starém tak, jak to bylo před Vánocemi, tak už tady asi nejsem,“ přiznává Václav Hladký.

„O místo jsem bojoval dva a půl roku a mám pocit, že kdybych bojoval ještě dalších pět let, nic se nezmění. Ale to se ve fotbale stává.“

Do Liberce přišel v létě 2015 z Brna. Od té doby byl U Nisy vždycky tím druhým v řadě. Nejdřív kryl záda Koubkovi, poté Dúbravkovi a posledního půl roku Kolářovi. Byla to silná konkurence: všichni tři se z Liberce postupně odrazili do bohatších klubů a první dva i k zahraničnímu angažmá a do reprezentace.

Do dnešního dne si proto Václav Hladký v dresu Liberce připsal jen deset ligových startů. „Na jednu stranu pro mě bylo blbý, že tady byli takhle skvělí brankáři. Na druhou stranu jsem se od nich mohl zase něco naučit,“ snaží se Hladký najít i pozitiva.

S novým trenérem brankářů Markem Čechem, bývalým libereckým gólmanem, si hned padl do oka. Když mu pak kouč řekl, že bude chytat v ligové generálce v Olomouci, bylo definitivně jasné, že s ním pro jaro počítá na místo libereckého brankáře číslo jedna. Dvojkou bude Filip Nguyen, který do Liberce přišel v zimě z druholigové Vlašimi.

„Řeknu to slovy Petra Švancary: Dobrý trenér je ten, který mě staví,“ žertuje Hladký. „Ale vážně: od začátku jsem cítil, že bychom si s Márou (Čechem) mohli vyhovět. Cítil jsem úplně jinou energii a důvěru. Přišel mladý realizační tým, což neberu jako nevýhodu. Naopak všichni jsou plní očekávání a touhy něco dokázat.“

Hladkého čeká v roli brankářské jedničky pořádně ostrý start. Liberec v neděli zahájí jaro na hřišti pražské Sparty, která v zimě znovu výrazně posilovala. „Měla by být plná Letná, což je jen dobře. Každý zápas se Spartou je vyhecovaný, vždycky se stane něco, co odšpuntuje emoce,“ říká Hladký. „Strašně se těším. O místo v brance jsem usiloval každý půlrok, bohužel neúspěšně. Jsem rád, že to konečně vyšlo.“