V Táborsku byl nejlepší. Teď záložník Nešický bojuje místo v Liberci

„Je to moje první štace v nejvyšší soutěži. Jsem rád, že mi dal Slovan tuto příležitost,“ říká Nešický junior, který narozdíl od svého otce nastupuje na postu záložníka.

Aleš Nešický je fotbalový cestovatel. V dětství hrával tam, kde zrovna působil jeho táta. Začínal v Českých Budějovicích, pak se rodina stěhovala do Chrudimi. Po roce stráveném v Pardubicích zamířil do Olomouce, kde strávil celý dorostenecký věk. Nakonec se dostal do B-týmu, ale do ligového áčka Sigmy kvůli velké konkurenci nepronikl, a tak před pěti lety přestoupil do druholigového Táborska.

Tam se postupně propracoval k hlavním oporám, v minulých dvou sezonách byl dokonce vyhlášen nejlepším hráčem týmu. Dohromady odehrál přes stovku druholigových zápasů, v nichž vstřelil 10 gólů, z toho 5 v uplynulém ročníku.

„Hraju na postu středního záložníka, spíše ofenzivnějšího. Troufnu si říct, že jsem technický fotbalista. Umím dát dobrou přihrávku nebo vystřelit,“ říká o sobě 26letý fotbalista. Dlouhé přihrávky má prý po otci, který býval stoperem.

Když dostal příležitost přesunout se z jihu Čech na sever do prvoligového Liberce, rád se jí chopil. „Věřím, že se prosadím a pomůžu Liberci zpět do evropských pohárů,“ přeje si.

Zajímavostí je, že Aleš Nešický už si v minulosti proti svému současnému týmu jednou zahrál. Bylo to vloni v březnu, kdy Táborsko prohrálo s Libercem 1:3 v osmifinále domácího poháru. „Odehrál jsem 30 minut ke konci. Když jsem šel na hřiště, bylo už prakticky po zápase,“ zavzpomínal Nešický.

Šikovný ofenzivní záložník není jediným hráčem, kterého si klub od Nisy vyhlédl ve druhé lize. Z Českých Budějovic získal útočníka Elvise Mashikeho Sukisu.

„První liga je vybraná a kvalitní hráči jsou pod smlouvou. Když chceme něco nového, nějaké oživení, ideálním prostorem je právě druhá česká liga, kde se rodí talenty a my ji máme dobře zmapovanou,“ tvrdí nový liberecký trenér Zsolt Hornyák. „Samozřejmě počítám s tím, že to nejsou úplně hotoví hráči, ale proto jsme tady my trenéři, abychom během půl roku vyprodukovali dalšího fotbalistu pro českou ligu.“

Aleš Nešický tak dostane šanci napodobit svého otce a začít sbírat starty v nejvyšší soutěži.