Ve Znojmě hrají o trenéra. Zájemci o Kalvodův post už vyhlížejí šanci

Během reprezentační pauzy Znojmo podrželo svého kouče Leoše Kalvodu, zároveň mu ale dalo za úkol zvládnout nedělní utkání ve Vlašimi. „Pokud se to nepovede, budeme reagovat. Někdo nás musí nakopnout,“ prohlásil předseda klubu Jiří Tunka.

Jedním dechem naznačuje, že vinu za současné postavení Znojma na předposledním místě tabulky nehledá jenom v trenérovi. „Výkon proti Prostějovu nebyl nejhorší, byl dobrý, ale je problém, že my nemáme hráče, který by šance proměňoval. Bijce,“ posteskl si.

Tuhle bolest se na jihu Moravy snažili během pauzy řešit, na úterní přípravný duel proti diviznímu Blansku dorazil nizozemský útočník s fotbalovým jménem Ronaldo. Odehrál ale jen poločas, zkouška se mu nepovedla.

„Nelíbilo se mi to. Bylo to slaboučké, výběr místa vlažný,“ řekl Kalvoda bez obalu.

Pro jeho tým to byl během dvoutýdenní reprezentační přestávky netradičně už druhý duel. Minulý týden prohrálo Znojmo s prvoligovou Karvinou 1:2, Blansko stejným skóre porazilo.

Vždy hrála kombinovaná sestava. „I když nastoupili zkušení hráči, pořád tam bylo hodně nedostatků,“ podotkl Kalvoda, který se otázkou tlaku na svoje místo zabývat nechtěl.

„Ve fotbale se pohybuji třicet let, jsem připravený na všechno. Záleží na vedení klubu, jak k tomu přistoupí. Já můžu říct, že klukům věřím, že se z toho dostanou. Je odehraných sedm kol a máme ztrátu tří bodů na Zbrojovku,“ pravil.

Zároveň Kalvoda přiznal, že trenérů na tribuně si všiml. „Vždycky tam bývají. Je to jejich věc. Já to nedělám,“ pokrčil rameny.

Posilu, která by pomohla mužstvu k bodům do tabulky a Kalvodovi k uklidnění rozhýbané trenérské židle, ve Znojmě hledají. Jasněji by mělo být už brzy. „Jsem rád, že se snažíme něco dělat. Je to ale narychlo,“ dodal Kalvoda.