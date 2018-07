Z Deschampse je legenda. Je to hlavně úspěch hráčů, tvrdil po finále

„Je to nádhera. Náš mladý tým je nejlepší na světě, vždyť některým je teprve devatenáct,“ narážel Deschamps na Mbappého, nejlepšího mladého fotbalistu turnaje.

Francie i díky jeho gólu ve finále zdolala Chorvatsko 4:2 a po dvaceti letech slaví titul. V roce 1998 ji k němu Didier Deschamps dovedl jako kapitán, letos to zvládl i jako trenér.

Je teprve třetím mužem historie, kterému se to povedlo.

„Tohle vítězství není o mně, jsou to hráči, kdo na něj dosáhli. Za těch pětapadesát dní, co jsme pohromadě, jsme udělali spoustu práce, kterou jsme nyní korunovali zlatem,“ radoval se trenér.

Během šesti let dovedl národní tým do čtvrtfinále mistrovství světa, do finále domácího Eura a nyní až ke zlatým medailím ze světového šampionátu.



„Právě ta finálová porážka od Portugalska před dvěma lety nás všechny hodně bolela, ale také poučila. Pracovali jsme tvrdě a dotáhli jsme to až sem,“ prohlásil.

„Jsme všichni hrdí na to, že jsme Francouzi, že jsme modří. Tohle vítězství patří celé zemi. Prostě jak říká náš prezident: Vive la République a vive la France!“