Rekordy, Coutinho i závěrečný trojobchod. Jaké byly lednové přestupy?

Deset nejdražších přestupů Leden 2018 Philippe Coutinho za 106 milionů

z Liverpoolu do Barcelony Virgil van Dijk za 75 milionů

ze Southamptonu do Liverpoolu Aymeric Laporte za 57,2 milionů

z Bilbaa do Manchesteru City Pierre-Emerick Aubameyang za 56 milionů

z Dortmundu do Arsenalu Cenk Tosun za 27 milionů

z Besiktase do Evertonu Lucas Moura za 25 milionů

z Paříže do Tottenhamu Theo Walcott za 20 milionů

z Arsenalu do Evertonu Guido Carrillo za 19,1 milionů

z Monaka do Southamptonu Olivier Giroud za 18 milionů

z Arsenalu do Chelsea Andre Ayew za 18 milionů

z West Hamu do Swansea * Všechny částky jsou uvedeny v britských librách. Zdroj: Guardian