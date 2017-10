Fandové v Karviné se těšili marně. Laštůvka doma nehrál

Jan Laštůvka se těšil, že se předvede ve svém rodném městě, navíc proti klubu, jemuž v minulé sezoně výrazně pomohl k záchraně mezi elitou.

„Měl jsem drobné zdravotní problémy,“ uvedl gólman. „Škoda, že to tady doma nevyšlo, ale řešili jsme to s klidnou hlavou. Nemělo cenu, abych šel do branky za každou cenu, když nejsem stoprocentně fit.“

Karvinské nepřekvapilo, že místo Laštůvky byl v brance Přemysl Kovář. „S Laštym máme nadstandardní vztahy, ale nevyzvídali jsme, jestli bude hrát, nebo ne. Přesto jsme měli nějaké informace, že by nastoupit nemusel,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

„V týdnu se objevily zprávy, že by chytat nemusel, ale definitivně jsme se to dozvěděli až před zápasem,“ potvrdil karvinský záložník Jan Kalabiška.

Karvinští přímo na Kováře vystřelili jen jednou. Byli by proti Laštůvkovi, kterého dobře znají, aktivnější? „Asi by to bylo stejné, nemělo to žádný efekt,“ usmál se Kalabiška.

Přesto ještě den před utkáním byl Laštůvkův start ve hře. „Předpokládali jsme, že chytat bude, ale v pátek při tréninku se necítil úplně připravený, takže jsme nechtěli riskovat,“ připustil slávistický trenér Jaroslav Šilhavý. „Věřím, že v poháru ve Španělsku už bude plně k dispozici.“ V první půli se Kovář srazil s Janečkou a Laštůvka se hned vyrazil rozcvičovat. Na hřiště ale nemusel.

„To mi trochu zatrnulo,“ přiznal Šilhavý. „Ale Lašty byl připravený. Vyplýtvali bychom sice jedno střídání, ale Honza by to zvládl.“

Laštůvka se neobával toho, že bude muset jít do hry. „Ve svém věku bych už z takových situací neměl mít strach. Důležité je, že Přemek je v pořádku a my jsme vyhráli.“ To ho vůbec nemrzí, že „jeho“ Karviná ztratila body a je ohrožena sestupem? „Teď jsem ve Slavii, ale Karviné přeji jen to nejlepší. Hrají hezký fotbal, jenže bohužel nemají body. V minulé sezoně jsme nehráli až tak pěkně, ale nějak jsme to ukopali. Doufám, že se kluci zvednou a ligu v Karviné zachrání.“

Karvinští fanoušci brankáře vítali transparentem s nápisem: „Lašty, vítej doma.“

Brankáře to hodně potěšilo. „Dostal jsem od fanoušků i velkou rukavici, takovou maketu s jejich podpisy. Jsem rád, že mi nemají za zlé, že jsem po roce odešel. Na Karvinou nikdy nezapomenu, protože jsem se tady narodil a začal s fotbalem. Byl to velmi příjemný návrat. Jen je škoda, že jsem nehrál.“

Když Laštůvka odcházel ze stadionu, objal se s trenérem domácích Jozefem Webrem. Co si řekli? „Jen tak, že si zavoláme,“ smál se Jan Laštůvka, který se hned po zápase nevracel se slávisty do Prahy. „Využil jsem toho, že jsme hráli tady, abych byl aspoň den s rodinou.“