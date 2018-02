Přeju si, ať se zachrání oba - Baník i Karviná, tvrdí Laštůvka

Jan Laštůvka se zpočátku přikláněl k návratu do Karviné, které minulou sezonu pomohl k záchraně. „Přece jen jsem se tam narodil. Ale postupem času toho hrálo víc pro Baník,“ řekl někdejší reprezentant.

Co tedy rozhodlo?

Baník má hodně ambiciózního majitele, který chce klub zvednout, a má za sebou nejlepší fanoušky v Česku, to je bez debat. A Baníku přece jen něco dlužím, poslal mě do velkého fotbalu, takže mu chci pomoci k záchraně. Vážně to nebylo lehké rozhodování. Nikomu jsem nechtěl ublížit.

Hrála roli zajímavější nabídka, kterou jste dostal z Baníku?

To vůbec. Jde o ambice. Bavili jsme se i o budoucnosti, že bych mohl pro klub pracovat. To mi sice nabízeli také v Karviné, ale Baník je přece jen obrovský klub s historií. Ještě po titulu v roce 2004 rok dva fungoval, ale šlo vše z kopce. Hrál druhou ligu, měl velké problémy, ale pořád to je velká značka. Se Spartou a Slavií u nás nejlepší klub.

Tušíte, kolik lidí jste v Karviné naštval?

Nevím, ale po tom, co jsem se s Baníkem domluvil, jsme hned odjeli na soustředění... Určitě budou někteří lidi naštvaní, někteří to možná pochopí, ale nikomu jsem nic neudělal. V Karviné jsem už hrál a udělali jsme tam kus práce. Trochu mě to možná mrzí vůči Honzovi Wolfovi (šéf MFK Karviná), protože toho pro Karvinou udělal hrozně moc, ať už jde o mládež, stadion, všechno. Přeju si, ať se zachrání oba kluby. A jestli jsem někoho naštval... Bylo to moje rozhodnutí.

Až na jaře přijedete s Baníkem do Karviné, asi vás bude čekat jiné přivítání, než tomu bylo, když jste tam byl se Slavií.

Nad tím teď nepřemýšlím. To naše utkání se hraje za dlouho a my musíme udělat vše pro to, abychom se co nejrychleji zachránili. Bojovat s Karvinou v předposledním kole o záchranu by bylo divné, hodně špatné. Věřím, že získáme dost bodů, aby v tom zápase o nic nešlo.

1,5 roku Na takovou dobu brankář Jan Laštůvka uzavřel smlouvu s Baníkem Ostrava

Přesto, dovedete si představit, že by utkání Karviné s Baníkem bylo přímým soubojem o udržení?

Zatím ne. A doufám, že k tomu ani nedojde. Jasně, jsme v boji o záchranu konkurenti, ale věřím, že to pro oba kluby dopadne dobře.

Proč jste vlastně odešel z pražské Slavie?

Ve Slavii to nějak nevyšlo, některé zápasy nebyly z mé strany O. K. Přišli i noví trenéři a přivedli si svého gólmana. Možná to vyzní trochu namyšleně, neříkám, že bych o místo nechtěl bojovat, ale moje pozice by teď byla jiná. A abych byl v Praze bez rodiny a seděl na lávce, to by mě nebavilo. Ve Slavii jsme se však rozešli v dobrém.