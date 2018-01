Americký nezmar Donovan. Podruhé se vrací k fotbalu a rýpl si do Trumpa

Pětatřicetiletý Donovan většinu minulého týdne strávil v Leónu, což vyvolalo spekulace, zda nechystá další návrat k fotbalu. A stalo se: sedminásobný mistr mexické ligy v pátek slavnostně oznámil, že pro jarní část sezony - turnaj Clasura, který trvá od ledna do května - získal překvapivou posilu.

„Nebylo snadné ho přivést, ale to, že byl přímo ve městě, nám situaci dost usnadnilo,“ lebedil si sportovní ředitel Rodrigo Fernandez. Útočník či ofenzivní záložník Donovan si během své návštěvy prohlédl León, stadion tamního klubu i jeho zázemí, což k přesvědčování pomohlo.

Sám fotbalista pak Fernandezova slova potvrdil na Twitteru. Příspěvek napsal ve španělštině, kterou od mládí hovoří plynně, čímž si okamžitě získal fanoušky.

„Club León je tým s fantastickou historií a vítěznou mentalitou,“ uvedl a pokračoval větou, která byla očividně namířená vůči americkému prezidentovi Trumpovi a jeho touze vybudovat na hranicích s Mexikem zeď, jak sliboval svým voličům.

„Ve zdi nevěřím, chci jít do Mexika, obléknout se do zelené a vyhrávat s Leónem trofeje. Brzy se uvidíme!“

Donovan patří mezi největší fotbalové osobnosti v USA. Vyhrál rekordních šest titulů v Major League Soccer a je nejlepším kanonýrem i nahrávačem soutěže. Cena, kterou dostávají nejužitečnější hráči sezony, nese od roku 2015 jeho jméno.

Spolu s Clintem Dempseym nastřílel rovněž nejvíc branek v dresu národního týmu. V dresu USA se účastnil tří světových šampionátů v letech 2002, 2006 a 2010. To, že ho trenér Jürgen Klinsmann nepovolal i na turnaj v létě 2014, byl pro Donovana impulz k prvnímu konci kariéry.

Načasoval ho pohádkově - na závěr sezony, v níž s Los Angeles Galaxy vyhrál svůj poslední MLS Cup.

O dva roky později se vrátil, aby svému bývalém klubu pomohl během složitého období. Galaxy se zranili tři klíčoví hráči v čele se Stevenem Gerrardem a Donovan naskočil do zbývajících devíti zápasů ročníku 2016.

Pak znovu skončil. Dokonce i chvíli zvažoval, že by vedl národní fotbalovou federaci. Její šéf Sunil Gulati čelil kritice poté, co USA nepostoupily na mistrovství světa, které v létě 2018 pořádá Rusko. Krok do managementu si však Donovan loni v listopadu rozmyslel.

Možná už tehdy tušil, že ho to táhne zpátky na trávník.