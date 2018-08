Konec střelce? Z ligového střelce Lafaty se v Olešníku stal dirigent

Sobota odpoledne. Za normálních okolností by si cestu na hřiště v Olešníku našla tak stovka diváků, což je průměr loňské sezony.

V okolí tamního areálu bylo ale už dvacet minut před výkopem mnohem více živo. Tribunka byla zaplněná a lidé postávali podél zábradlí po celé délce hřiště. A přicházeli další a další. Včetně těch, kteří stáli za plotem.

„Je tu víc lidí než obvykle,“ potvrdil i jeden z pořadatelů.

Důvod byl jasný. O víkendu začal krajský přebor ve fotbale. A s ním odstartoval „novou“ kariéru i jeden z nejlepších českých útočníků David Lafata.

V Olešníku nejsou na takové návštěvy zvyklí. Jenže tentokrát nastoupil David Lafata...

Návrat střelce, který dal v nejvyšších ligových soutěžích 198 branek, ze Sparty do rodné obce lidi zajímal.

„První mistrák odehrajeme v Olešníku, za který nastoupí exligový kanonýr David Lafata. Přijeďte nás povzbudit a zjistit na vlastní oči, jak se náš tým s tímto skvělým fotbalistou popasuje,“ zval fanoušky na facebookovém profilu katovický fotbalový klub, který byl prvním Lafatovým soupeřem.

Spousta katovických fandů na duel opravdu dorazila. Ale přijelo i mnoho lidí, kteří se na exligového hráče prostě chtěli podívat a jinak by si cestu na olešnický stadion nenašli.

„Přijeli jsme ze Skalice u Tábora. Na Olešník ne, ale na Davida Lafatu,“ shodli se Jan a Eva Hrubešovi. Oba měli na sobě trička s jeho portrétem a oba si počkali po zápase na podpis a společnou fotografii. „Byli jsme na jeho rozlučce na Spartě, ale tam jsme se k němu nedostali. Tady jsme to měli předdomluvené přes trenéra,“ dodala paní Eva.

Itala Andreu Stramaccioniho a Pavla Hapala, dva poslední kouče ve Spartě, vyměnil Lafata za Ladislava Táborského. A musel si začít zvykat i na nový post na hřišti.

Během zápasu trávil obávaný kanonýr mnohem víc času před domácím pokutovým územím a v okolí půlicí čáry než v soupeřově šestnáctce. „Pokud se ve Spartě dozadu vracet nemusel, tak v Olešníku prostě bude,“ smál se po duelu Ladislav Táborský.

Jeho Olešník na úvod soutěže vyhrál nad Katovicemi 2:1. A pozor. David Lafata ani jeden gól domácího týmu nedal. V tomhle ohledu ho zastoupil jiný olešnický navrátilec Radim Štos, který byl v předminulé sezoně nejlepším střelcem klubu. Do týmu se vrátil po ročním angažmá v Rakousku.

David Lafata při premiéře za Olešník. Bývalý ligový kanonýr tentokrát hlavně rozdával přihrávky spoluhráčům.

A to je ještě momentálně na marodce loňský nejlepší kanonýr celé soutěže Lukáš Dudek. „Máme v útoku přetlak, tak jsem musel uvolnit místo a stáhnout se dozadu,“ glosoval svou roli na hřišti po duelu dobře naložený David Lafata.

„Hele, on hraje v záloze, ne? Je to on z tou jednadvacítkou,“ divili se na začátku zápasu někteří fanoušci opření o zábradlí olešnického stadionku. A měli pravdu.

Víc běhal a radil mladým

David Lafata se totiž skutečně postavil do středu zálohy vedle kapitána Martina Nýdla. „Každý od začátku, kdy se jeho příchod potvrdil, řešil, že David bude hrát v útoku s Lukášem Dudkem. Ale hraje tam, kde hraje. Proti Katovicím jsme to museli ještě trochu přeházet. Až se nám někteří hráči uzdraví, tak to budeme hrát ještě jinak. David bude nastupovat ještě úplně jinde. Ani tam, ani tam. Ale to vám neprozradím. Už jsme to zkoušeli a vypadá to dobře,“ dodal trenér Táborský.

A tak si Lafata musel místo střel na branku a krocení centrů zvykat na to, že si míče přebíral na své půlce a dál je posílal svým spoluhráčům. Nutno dodat, že na počet zkažených přihrávek byste nepotřebovali ani prsty jedné ruky. Nebyla prakticky žádná.

„Nejvíc jsem si musel zvyknout na to, že se víc naběhám,“ povídal po utkání Lafata, který si podle svých slov první utkání užil a dobře si zahrál.

A hostujícího gólmana Švehlu nechal celkem v klidu. Ohrozil ho jen z přímého kopu v 63. minutě, když ho před šestnáctkou fauloval hostující Cibulka, aby zastavil jeho chytrou kličku. Ale trestňák mířil kousek vedle.

Jinak se snažil radit, povzbuzovat a uklidňovat svůj tým.

„Počkej s tím.“

„Nechvátej.“

„Jdi do vápna.“

A nebo taky obligátní: „Pojďte ven.“

To několikrát použil, když vybízel spoluhráče, aby po obranné standardní situaci nezůstávali ve svém pokutovém území.

„Máme mladý tým, tak jim člověk chce poradit a trochu to srovnat,“ vysvětloval svůj přístup. Jeho a druhého nejstaršího hráče na hřišti Martina Nýdla v sobotu dělilo sedm let. A pak tam jsou mladší a mladší.

„Není to první hráč z ligy, kterého takhle vedu. A musím říct, že spolupráce s nimi je perfektní. Nemusíte jim všechno vysvětlovat. Jsou naučení. A hru si dokážou zorganizovat. Taky jste viděl, že jsem z lavičky vůbec nekřičel. Od toho tam mám Davida,“ dodal kouč s úsměvem.

Po zápase Lafata rozdal pár podpisů, několikrát zapózoval při selfie fotkách a pak už si šel s týmem užít vítězný pokřik do kabiny.

A za týden ho něco podobného čeká v Jankově. Znovu vítězně?