Manažer Olomouce: Řeči o odvolání Jílka? Klasika. Trenéra máme dobrého

Vychvalovaný Václav Jílek, nejlepší trenér minulé domácí sezony, je rázem pro leckoho na odpis. „Ale není. Trenéra máme dobrého, odvolávat ho by byl nesmysl,“ zdůrazňuje v rozhovoru pro MF DNES sportovní manažer Olomouce Ladislav Minář.

Vyhlásil jste mobilizaci na klíčový zápas proti Dukle?

I ten v Příbrami už klíčový byl. A v našem postavení je takový teď každý. Jestli nyní Dukla, nebo za týden Liberec... Takhle to nejde brát.

Cítíte v Sigmě bojovnou náladu, odhodlání zastavit krizi?

Atmosféra v klubu je dobrá. Je to hlavně na hráčích. Musí se dostat ze situace, do které se sami dostali. Uvědomují si to. V pohárech se mohli zviditelnit, v hlavách měli zklamání, někteří proto, že se nedostali do zahraničí. Skončila jedna etapa a je potřeba začít druhou.

Takže jde především o přepnutí v hlavě, mentální nastavení?

To je jeden z největších problémů. Něco skončilo, teď je potřeba se věnovat realitě, která je, a takhle si to nastavit.

A další problémy? Že se vám nepodařilo zalepit díru po odchodu stopera Uroše Radakoviče?

Problém defenzivy je problémem celého mužstva. Uroš měl kvalitu, ale něco jiného by bylo, kdybychom do soutěže vstoupili líp, měli víc bodů, tak by stopeři, kteří se tam točí, měli větší pohodu. Dneska pohoda není, z toho pramení některé věci. Mužstvo nepracovalo tak, aby to stoperům ulehčilo. Není to jen otázka Radakoviče, ale zodpovědnosti celého mužstva.

Chtěl jste přivést stopera silného v soubojích. Proč to nevyšlo?

Na začátku přípravy jsme vyhodnocovali, jakým způsobem to zvládnout; s našimi hráči, nebo zda za každou cenu přivést stopera. Důvěra v naše kluky je. A já si budu stát za tím, stejně jako to říká trenér, že jsou schopni normálně hrát první ligu, ale je to odvislé od toho začátku. Tlak tam teďka je. Kdybychom měli o čtyři body víc, tak se nebudeme bavit o stoperech. Měli by to daleko snazší. Když se podíváme na soupisky jednotlivých týmů, tak u dalších šesti jsou hráči kvalitou, věkem i zkušenostmi na stejné úrovni, akorát jsou v lepším rozpoložení. Mohli jsme přivést někoho na poslední chvíli, když se nedaří, ale došli jsme k tomu, že by nešlo o větší kvalitu, než máme.

Dukla takto přivedla zkušeného stopera Jána Ďuricu. Tímto směrem jste jít nechtěli?

Není to otázka financí, ale filozofie. Náš trenér chce pracovat s mladšími hráči.

Posteskl jste si, že při přestupech máte smůlu, že nový hráč se okamžitě zraní. Nejdřív Dvořák, pak Pilař, naposledy Chvátal. Nechybí Pilař s rupturou ve svalu déle, než se čekalo?

První výsledky hovořily o tom, že žádný nález není, že to bude kratší. Několikrát naskočil do tréninku, zranění se pak přihlásilo a potom magnetická rezonance odkryla, že tam nález byl. Teď je potřeba s tím pracovat tak, abychom něco neurychlili, protože ho potřebujeme zdravého; v druhé půlce podzimu máme soupeře, kteří jsou nám v tabulce blíž, a potřebujeme ho mít připraveného.

Kdy by tedy mohl naskočit?

Řekli jsme, že to neuspěcháme. Zapojil se do tréninkového procesu, byť v první fázi do individuálního. Po prvních vyšetřeních jsme ho malinko tlačili do návratu a možná jsme něco uspěchali. Další týden už může být připravený na lavičce nebo pak na Spartu. Těžko říct, ale uspěchat to nechceme.

Jste zklamaný, že tým ukáže proti Seville líbivou tvář, a v lize ne?

My jsme měli líbivou tvář i první poločas doma s Bohemkou a během čtrnácti minut jsme zkolabovali. I v Příbrami jsme měli první poločas pod velmi dobrou kontrolou, byť bylo cítit, že jakási nervozita nebo neklid tam je. Pak jsou v utkání momenty, kdy třeba Bohemka sníží, a tam se musí mužstvo s osudem poprat daleko daleko líp.

Ladislav Minář na tréninku fotbalistů Olomouce.

Chybí lídři, odolné typy hráčů?

Lídři se vždycky ukážou až v době, kdy to mužstvu nejde. Když vezmeme minulou sezonu, tak tým je z devadesáti procent stejný. Chybí Radakovič, ale jestli je vpředu Chorý, Řezníček nebo Nešpor, tak v tom to až tak nevidím, protože když Chorý odcházel do Plzně, vstřelil na podzim dva góly, Nešpor má už taky dva góly. Každý je jiný. Řezníčka tady všichni kritizovali za to, že chybí odolnost v osobních soubojích, ale vstřelil za jaro sedm gólů, počítám mu i ten ze Zlína, kdy míč obránce nevykopl z brankové čáry. Všechno má pro a proti, ale je to o celkové zodpovědnosti v defenzivě a hlavně přetočení na ligu.

Z toho, co říkáte, vyplývá, že potíž vidíte v nastavení hráčů, ale jsme v Česku, a tak se spekuluje o odvolání trenéra Jílka...

...to je prostě normální klasika. Jeden rok budeme trenéra plácat po ramenou, protože vytáhl z mužstva úplné maximum, vtiskl mu tvář, a to se nebavme jen o minulé sezoně, ale také o tom, že postoupil ze druhé ligy. Tvrdím, že z toho vytáhl úplné maximum! Skončit čtvrtí, jít po iks letech do předkola - a najednou budeme všechno házet na trenéra? To je nesmysl.

Souhlasím.

Jestli hráči ukázali, že umí hrát fotbal, že umí bránit i se silnými soupeři, že umí být zodpovědní, tak je potřeba to prostě dostat z hráčů do ligy, byť chápu, že nervozita může být. Ať je to Sigma, nebo kterékoli mužstvo - a to vidíme z předešlých sezon -, když se dostane do bodových nesnází, tak klid na kopačkách nemá. Ale musí se s tím porvat. My máme dobrého trenéra, víme, co chceme hrát, ale musíme tomu dát nadstavbu, když se nedaří.

Olomoucký trenér Václav Jílek prožívá spolu s týmem těžké období.

Těžko byste nyní hledali vhodnějšího trenéra pro Olomouc, než máte v Jílkovi. Navíc když vidím jeho zápal, nemyslím si, že by pracoval jinak než loni.

To je to, jak jsme se spolu už bavili - ani Minář nedělá jinak, než dělal předtím. Říct, že někdo minulou sezonu pracoval líp než teď, je totální nesmysl. Hráči k tomu musí přistoupit zodpovědně, a ne jak jsme dohrávali posledních 25 minut v Příbrami. Pro mě to bylo už ze strany hráčů rezignované. Musí se s chutí porvat o lepší výsledek, ale převládá u nich zklamání. Někteří měli pocit, že půjdou po minulé sezoně do zahraničí, nebylo tomu tak. Potom chtěli uspět v poháru. Plácáme se, že máme 80 procent hráčů odchovanců v sestavě, ale na druhou stranu touží po zahraničním angažmá, a pokud jim to nevyjde nebo o ně není zájem, tak určité zklamání tam je. Odchovanci jsou super, ale budeme pořád narážet na to, že budou chtít někam jít.

Trenér Jílek má vaši důvěru, ale v představenstvu Sigmy nejste sám. Můžete mluvit i za vedení, zda je v tomto jednotné?

Trenér má moji důvěru jednoznačnou a cítím to i z dalších lidí.

Takže nepadají ultimáta typu: Porazte Duklu, jinak končíte?

Ne.

Má trenér Jílek kam sáhnout, když se nedaří, aby mohl změnit nepříznivý vývoj, nebo je kádr Sigmy úzký?

Nemyslím si, že nemá kam sáhnout. Hráči připraveni jsou. Má to různý vývoj. Četl jsem u vás, že byl trenér kritizován, že měl víc vstoupit do utkání s Bohemkou, střídat dřív, ale tak to vidíme my z tribuny. Už nevidíme to B, že trenér má nějakou myšlenku, ale mezitím mu dva hráči řeknou, že mají křeče a dochází z programu síly, že to vidí už tak na pět minut.

Právě.

O tom můžeme diskutovat. Ale určitě může do mužstva sáhnout, nemáme jen třináct hráčů.

Po špatném rozjezdu sezony je prvořadým úkolem Sigmy rychle zmizet z pásma sestupu?

Jasný, protože jsme to rozehráli strašně blbě a příčiny jsou - co si budeme vykládat, pokud průměrné týmy budou hrát taková pohárová utkání, tak to stopu zanechá. Kromě Pilaře tady nevidím hráče, který hrál evropské poháry. Kluci to v hlavách mají. Není to otázka kondice, ale přepnutí z toho, protože zažili určitý vrchol, kdy se chtěli ukázat. Některá utkání jsme nezvládli, protože hlava hráčů byla nastavená na jinou prioritu, i když oni si to nepřipouští, ale já jsem o tom přesvědčený. Teď musíme z toho zklamání rychle přeřadit a zorientovat se na naši soutěž. Hráči musí vstřebat, že zahraničí skončilo, že mají dlouhodobé smlouvy, na kterých jsem čtyři a půl roku dělal. Trenér není v ničem jiný, pořád je stejný, kvalitní, přesně ví, co dělá, ale nejpodstatnější je, že hráči to cítí a za trenérem strašně stojí. Musí mu to však vrátit na hřišti. Ani u jednoho hráče jsem nevycítil, že by byl problém na straně trenéra. Berou ho moc.

Realizační tým rozšířil asistent trenéra Jiří Saňák, který se vrátil ze štace v Íránu. Co si od uznávaného experta na mládežnický fotbal slibujete?

Hlavní důvod nebyl, že se nám nedařilo výsledkově. S Jirkou Saňákem jsem byl v kontaktu celou dobu. I s Vaškem Jílkem jsme se vždycky bavili, že je to dobrý typ člověka do klubu, ať už mládeže, nebo dospělého fotbalu. Ale vzhledem k tomu, že jsme trenérské obsazení vytvořili před sezonou a on byl v Íránu, kde skončil, když už se tady rozběhla sezona, tak jsme s trenérem přemýšleli, jakým způsobem ho v klubu využít. Naskytla se tahle možnost. Slibujeme si, že tam jsou další oči, které vidí jinak, které jsou schopny zareagovat na vývoj. Ať chceme, nechceme, příští měsíc máme trenéry tři roky u mančaftu. Když se podíváte, tak všude jsou dva asistenti běžní, my jsme celou dobu měli jen jednoho. Vážíme si odbornosti Jirky Saňáka a chtěli jsme ho vtáhnout do klubu. Že zrovna do A-mužstva, je shoda okolností. Nechtěl jsem o toho člověka přijít. Už tady několikrát působil, zná to v Sigmě. Po podzimu si to vyhodnotíme.

Mimochodem, připravujete Jílkovi novou smlouvu?

Tohle budeme řešit. Ta myšlenka už byla, ještě není dotažená, protože teď máme jiné starosti.