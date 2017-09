Jen s odchovanci Olomouc v Evropě nikdy neprorazí, uvědomuje si Minář

V rozhovoru pro MF DNES připouští, že i jeho, stejně jako českou veřejnost, překvapuje, jakým stylem Hanáci po postupu do první ligy vlétli. Po sedmi kolech prohráli jen v Plzni, jsou třetí a baví ofenzivní běhavou hrou. Naposledy dali pět gólů v Karviné.

„Ale ještě je brzy na závěry,“ zdůrazňuje a komentuje i případnou hrozbu zimního výprodeje.

Těší vás víc zisk bodů, nebo pěkný fotbal, za který jste chváleni?

V téhle fázi nás těší oboje. Ze zápasů jsme v rámci naší kvality vytěžili maximum a přidali jsme docela zajímavý způsob hry. Zatím můžeme být spokojeni.

Neříkáte si, jak dlouho to může Olomouc vydržet?

Samozřejmě to i pro mě je překvapení. Jestli si ale můžeme říct, že mužstvo má tuhle pěknou herní tvář, tak je třeba, aby takový fotbal předvádělo minimálně půl až tři čtvrtě sezony.

Ale přesto i vy osobně konečně zažíváte v Olomouci po dvou sestupech fotbalovou radost, ne?

Já se to bojím říct, aby se mi to náhodou nevymstilo! Jsem rád, že se po těch sestupech-postupech daří, ale je pořád začátek. Bavíme se tady neustále o pokoře, stejné pracovitosti. Víme, jak je to nevyzpytatelné, že může přijít nějaká série. Žádné mužstvo neudrží formu po celou sezonu. Přeji si, aby nám to v tomto duchu vydrželo co nejdéle.

Ukazuje se, že někdy je lepší nedělat v týmu změny, byť po postupu do první ligy, a udržet hlavně opory? Ačkoli je to v Sigmě dané i finanční situací.

My jsme přivedli hráče, které si trenér přál na doplnění mužstva, kde cítí, že potřebuje zvětšit konkurenci. Shodou okolností hráči, kteří přišli, se v přípravě dostali do zdravotních problémů. Takže gros zůstalo na našich hráčích, případně těch, kteří se vrátili z hostování ve druhé lize. Někdy je to výhoda. Mužstvo je pospolu, ale základní - nejdůležitější - fakt byl, že se nám podařilo kádr udržet pohromadě. Prodloužili jsme deset hráčů. Bez toho, že bychom měli klid, že s hráči můžeme počítat minimálně jednu až dvě sezony, by to bylo těžké.

Vydal jste se jiným směrem poté, co jste se spálil s Mahmutovičem, Halenárem, Rodem, či Malcem?

Vy mi pomlouváte Halenáry a tyto hráče, kteří jsou staří vysloužilci a přišli zadarmo. Ale kdybychom měli takový start do sezony jak teďka, tak je čas na to, aby dohnali kondiční manko, případně doléčili svalová zranění, která se jim ozvala logicky, protože trénovali individuálně. Když by se dařilo, přešli bychom to v klidu. Tak jako teďka, když je tady Polom, který nějakou kvalitu určitě má, ale zasekl se nám, bolí ho koleno, Linharta záda. Tak je to méně na očích, než kdybychom do toho vstoupili špatně, to si řekněme na rovinu.

Souhlasím.

A zase by se psalo, jaký jsem idiot, jaké hráče jsem přivedl, notabene já budu vždycky idiot. Protože jsem trénoval, tak přivedu hráče, které chce trenér. A nemusím s tím souhlasit. Chceš Rodeho? Máš Rodeho.

Kdo ho chtěl?

Jasně, že trenéři. Pak jste mi to omlátil o hlavu, jaký jsem blázen, že jsem vzal Rodeho. Já jsem po prvním utkání v přípravě, kdy přišel na zkoušku, říkal: Mně se ten hráč nelíbí. Ale líbil se trenérům, že je reprezentant a podobně. Tak jsem řekl: O. K, já vám ho udělám. Takže protože jsem trénoval, plním přání trenéra s tím, že má za to zodpovědnost. Ale rozhodně se nezbavuji zodpovědnosti své. Jsem pod tím podepsaný. Jen vám vysvětluji způsob, jakým se snažím pracovat. Ve Zlíně si pan Červenka přivede hráče a neptá se. Razí zásadu, že od toho je management a trenéři zase od toho, aby trénovali. Protože s ním mám dobrý vztah a diskutujeme o tom, snažím se mu vnuknout myšlenku, že se na to dívá z pozice, že nikdy netrénoval. Na druhou stranu rozumím tomu, že trenéři se mění a každého půlroku může říkat, že ten a ten se mi nelíbí. Vy mě kritizujete, jaký jsem hlupák, co přivedu, ale když to řeknu blbě, tak jsem pro sebe dobrej, protože jsem zatím přivedl všechny hráče, co chtěli trenéři.

Pohled Jana Dočkala: Když fotbalová Olomouc spadla podruhé, psal jsem, že sportovní manažer Ladislav Minář by měl skončit. Tedy nejen on. Které hráče přivedl, to byl vesměs zmar. Ač jsem dodal, že má dost svázané ruce. Na posily, co něco stojí, není. Byť funguje tak, že se s příchody snaží vyjít vstříc trenérovi, což považuji za správné, zodpovědnost šla za ním. Poučil se, Sigma už nebere vysloužilce. Minář má za sebou těžké léto, podařilo se mu prodloužit smlouvy se všemi oporami, a to je v náročném „boxování“ s agenty dobrá práce. Oceňuji i to, že za kritiku není uražený. I když je rázný a umí se hlasitě ohradit.

Určitě jsem nepoužil slova jako idiot, blázen nebo hlupák. Ale chápu, co tím chcete říct...

... když mi Venca Jílek řekne, že chce typ Mahmutoviče, já na tom ležím měsíc a přivedu Mahmutoviče. Venca chtěl Poloma, říkám mu: Jsi o tom přesvědčený? Měl koleno. Říká, že ho zná ze Sparty. O. K. Linhart to samé. Znám ho z jedenadvacítky, udělal pokroky, povídá Venca. Má Linharta, Obročníka.

Mně přijde tahle cesta správnější než přivést hráče, o kterého trenér nestojí.

Abych poslouchal, jaký jsem idiot, tak se na to vykašlu, budu to hrát radši s našima klukama než čekat, kde někde vypadne něco zadarmo.

Na hru Sigmy s osmi odchovanci v sestavě se teď pěkně dívá.

Ale nikdy jen s nimi neuděláte úspěch, že byste prorazili v Evropě. To prostě nejde. Buďme rádi, že takhle hrajeme, protože jsme ve stavu, v jakém jsme.

Stále bez nového majitele. Překvapuje vás, jak ligu zvládají debutanti Kalvach, Jemelka, Texl?

Všichni kluci, kteří tam jsou, ligu zkusili. Až na tyto tři. Ti jsou pro nás velkým překvapením.

Se všemi třemi jste prodloužil smlouvy. Udržel jste i opory - Chorého, Housku, Plška či Radakoviče, jen s náhradníkem Buchvaldkem jste se nedohodli. Práce jste měl na začátku sezony dost.

Prodlužování smluv není jednoduchá záležitost. Jsou tam tři strany - klub, hráč, agentura, která hráče zastupuje. Uzavřít to ve formě kompromisu tak, aby všechny strany byly spokojené, není jednoduché. Zvlášť když se jedná o hráče, o něhož se zajímají jinde. Podstatné bylo, že nikdo, až na Buchvaldka, se nedostal do fáze, že by řekl: Nechci v Sigmě působit. To je vždy předpoklad k tomu, že k pozitivnímu závěru dojde.

Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář.

V reprezentační formě hraje Šimon Falta. Podle MF DNES je nejlépe hodnoceným hráčem ligy. Co říkáte na jeho výkony?

Má teďka opravdu velmi dobrou formu. Pokud by byl ještě víc produktivní, co se týká gólů a asistencí, pak by měl formu skutečně skvělou. Má ji i tak, ale kdyby byl víc produktivní, přidá třešničku na dortu. Byť jeho přihrávky nedokážeme realizovat, aby skončily gólem, což by ho vyzvedlo ještě daleko víc.

Také patří mezi opory, které máte pojištěné smlouvou.

Až do roku 2019.

Nebojíte se ale, že v zimě při takové výkonnosti sigmáků bude hrozit výprodej?

Hráči mají ve smlouvě výstupní klauzule a těžko bychom tak s tím něco udělali. Ale zase ty klauzule jsou pro klub v zajímavé výši.

Sigma vždy stála na výchově a prodeji odchovanců. Myslím, že to i většina fanoušků chápe.

Já si myslím, že právě nechápe.

Záleží na počtu hráčů a kam by přestoupili - dříve odcházeli z Olomouce rovnou do zahraničí, nebo do pražských S. Ale nehrozilo, že by klíčoví hráči jako Navrátil se Ševčíkem šli do Liberce.

Sestupovalo se a Navrátil potřeboval udělat další krok. Ševčíka bych nikdy neprodal, měl prodlouženou smlouvu, jenže toho ještě ze své pozice spolumajitele dělal Pepa Lébr.