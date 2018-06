Začíná to fungovat podle představ, těší olomouckého manažera Mináře

Posadí se do pohodlného křesla hotelové zahrádky naproti Androva stadionu. Popíjí vodu, zprvu odpovídá tiše, postupně přidává na zapálenosti. Paprsky slunce dokreslují stav duše Ladislava Mináře.

Sportovní manažer fotbalové Olomouce má za sebou nejlepší sezonu po příchodu do Sigmy. Dva sestupy, dva návraty do nejvyšší soutěže. A teď se po čtvrtém místě těší na los třetího předkola Evropské ligy. Navrch starší dorostenci vyhráli titul. I kolemjdoucí zdraví: „Poháry před vámi, to je pohoda, že?“

Tetelíte se blahem? Áčko i starší dorost skončily před Spartou, to se Sigmě snad ještě nepovedlo.

Není podstatné, jestli jsme byli před Spartou, ale že jsme po pár sezonách měli dobrou sezonu. Jsme velmi spokojeni. Do 30. kola jsme hráli o základní skupinu Evropské ligy a dorost hrál o lepší umístění také po pár letech.

Přesto, prakticky celou sezonu jste drželi atraktivní třetí místo, nezůstává malá trpkost?

Potřeba je říct jednu věc: my jsme do sezony šli s cílem, abychom zachovali ligu pro další ročník. Povedlo se nám to po podzimu. S jídlem potom rostla chuť. Když ta možnost byla, snažili jsme se hrát o základní skupinu Evropské ligy, ale každý zápas je nevyzpytatelný. Jablonec měl fantastické jaro - jako my podzim. My jsme až takovou výkonnost na jaře neudrželi, ale mužstvo se nemá za co stydět. Malinké vnitřní zklamání bylo, protože jsme mohli dosáhnout strašně moc. Ale abychom si měli v klubu sezonu znehodnotit, to by bylo špatně.

Našel jste pochopení pro zkrat nejzkušenějšího hráče, kapitána Michala Vepřeka, v klíčovém zápase na Spartě, kde se nechal vyloučit za zbytečné fauly?

Michal Vepřek měl poslední dvě sezony velmi dobré. Je pro mě zklamání, že se nechal v tak důležitém zápase vykartovat, navíc z pozice nejzkušenějšího hráče, mohl být přemotivovaný, ale svalit na Vepřeka, že jsme skončili čtvrtí, že by měl být zrovna on ten viník, tak to v žádném případě. Odehrál tolik výborných zápasů. Smlouvu má ještě na dva roky, zaslouží si to.

V zimě jste se zajímali o jabloneckého útočníka Doležala, který na podzim nehrál pravidelně. Kdyby se vám ho podařilo přivést, mohli jste zabít dvě mouchy jednou ranou. Na jaře vystřílel Jablonci třetí místo...

Pak se to otočilo. Začal hrát, dávat góly, Jablonec nás přeskočil. Bylo nám řečenou Mirou Peltou, že nebude nikoho uvolňovat a uvidí se podle toho, jak dopadne jaro. Nehleděl jsem na minulost a jeho odchod, u kterého jsem nebyl. Lidé toho napovídají. Martin Doležal by splnil naše požadavky. Potřebujeme silného hroťáka, který pracuje pro mužstvo. Byli jsme v kontaktu i směrem k létu, ale tím, že nás Jablonec přeskočil, tak se to změnilo. Byl to jeden z našich velkých kandidátů. To je fotbal.

Olomoucká radost: Martin Sladký (vlevo) a brankář Michal Reichl

I v této vrtkavosti je jeho krása.

Když jsme vstupovali do sezony, měli jsme velký respekt po těch dvou sestupech, postupech, přicházení hráčů, kteří se nepovedli, někteří povedli. Teď to máme nastavené tak, že víc chceme dávat příležitost mladým. Náš cíl je takový, abychom hráče podrželi, aby nikdo neodešel, i když stát se může všechno. Chceme sezonu hrát v takovém postavení, abychom dávali našim klukům ještě víc prostoru, jak se po tom volá. O záchranu ani postup se nedá hrát s mladými, takže jsme některé mladé přibrzdili. Kdyby se mužstvo zase tlačilo k nejlepším u nás, bylo by to ideální, ale skromná představa je, abychom hráli v klidných vodách. Teď vyjde osm chlapců, kteří udělali úspěch v dorostu, a je potřeba, aby měli kvalitní trénink. Jak se mluví o výjimečném ročníku 1993, tak i tento je slušný a nechtěli bychom ho umrtvit. Budou mít možnost trénovat s áčkem, sezona bude hodně dlouhá.

Vyrostl další výjimečný ročník?

Těžko se to odhaduje. Podívejte se, jakou cestou ročník 1993 šel, kolik si toho odehrál v B-mužstvu, druhé lize, hostování. I Faltovi trvalo, než prorazil, a už nakoukl do reprezentace. Při větší odvaze a důvěře to mohlo být třeba dříve, ale skládá se to ze spousty věcí. Budeme se snažit to uchopit lépe.

V tomhle je Václav Jílek ideálním trenérem pro Olomouc, že? O hráčích má dokonalý přehled a s mladými pracovat umí.

V tomhle je to ideální. Venca je tady doma, prošel si mládeží, odskočil si do Sparty, ale jeho propojenost i k ostatním trenérům mládeže je vynikající. Nedovedu si představit, jak by to bylo, kdyby přišel trenér zvenčí. Třikrát v týdnu spolu sedíme - v pondělí máme pozápasové porady všech mládežnických trenérů i s hlavním trenérem, ve čtvrtek předzápasové a v týdnu máme ještě sportovní radu. Nutím trenéry k hodnocení utkání, aby se ke všemu vyjádřili, a chci slyšet po trenérech šestnáctky, sedmnáctky, osmnáctky, jak vidí áčko, jak ho hodnotí. Naopak trenér A-mužstva zase dává zpětnou vazbu, co vidí na dorosteneckých kategoriích. Tři čtvrtě roku nám to začalo fungovat tak, jak jsem si představoval, poslední roky se pořád jen něco honilo. A podívejte se, kolik bývalých hráčů je zapojeno v klubu - u áčka Onofrej, Lovásik, Škerle, u dorostu Sedláček, Janotka, v žácích Kotůlek, Heinz, začne Kovář. Vytváříme koncepci, čím by chtěla Sigma být významná v mládežnickém fotbale. Je to běh na delší trať. Ale v sezoně se posunulo dopředu moc věcí.

Olomoucký trenér Václav Jílek během utkání proti Bohemians.

Baví vás práce v Sigmě víc než v Mladé Boleslavi, kde jste měl větší finanční možnosti, ale ne tolik talentovaných odchovanců?

Když jsem přišel do Boleslavi, tak první sezonu jsme ročník 1992 zachraňovali. Postupně jsme šli a udělali jsme dorostenecký titul. Vybral jsem si do Boleslavi Jirku Saňáka, který je jedním z nejkvalitnějších trenérů, a možná kdyby nebyl v Íránu, byl by znovu v Olomouci. Takový úspěch v mládeži v Boleslavi se pár let zase nepodaří. Boleslav je ale znevýhodněna tím, že kvalitu v okolí si bere Praha. Olomouc je v mládeži dál, ale to není otázka dneška, tak to bylo vždy. Ale zase když vezmu velký fotbal, tak jsem byl s možnostmi v Mladé Boleslavi velice spokojený. Když jsem přišel do Olomouce, dostal jsem na prdel, dvakrát jsme sestoupili, ale já jsem byl předtím za čtyři roky třikrát v předkole Evropské ligy, dvakrát jako trenér ve finále českého poháru. Rok a půl jsem měl možnost trénovat ambiciózní tým. Minář dělá pořád stejně, bez ohledu na to, jestli sestoupí, nebo nesestoupí. Moje zapálení není jiné. Ale všichni víme, že když kluky nebudou na hřišti poslouchat nožičky, tak se to hodnotí jinak, ač je to totální nesmysl.

Cítíte teď satisfakci?

Jakou můžu cítit satisfakci, když příští rok se nám to nemusí třeba podařit? Z toho se nedá žít. Stejně tak já říkám: Nepřipomínejte mi, že se dvakrát spadlo. Přišel jsem do jiného prostředí, chvíli trvalo, než jsem se zorientoval, že to musím uchopit jinak. Je to úplně to samé, jako byste řekl děcku v osmé třídě: Ty máš teď sice samé jedničky a dvojky, ale v páté třídě jsi propadl. Mohl se zlepšit v učení, posunout a netřeba ho znehodnocovat. Ale to neznamená, že v devítce zase nebude mít horší známku. Mě baví moje práce strašně. Dělám ji dvacet let. Řekněte mi, co je trenér úspěšný a neúspěšný? Někdo řekne, že musí získat trofej, ale kdyby se Uličnému nepodařilo na sklonku kariéry vyhrát pohár, je neúspěšný? No není, protože má v lize přes 400 zápasů! Takže co je úspěšný a neúspěšný?

U trenéra jsou to tři aspekty - výsledky, atraktivita hry, a zda dokáže hráče zlepšovat.

Výsledky na prvním místě, ale také to, jestli kluby o něj mají zájem. Když trénuje deset let ligu, pak je pro mě úspěšný. Někdo trénuje dvě sezony a pak se o něm neví.

Satisfakci jsem myslel tak, že už lidé nemohou říkat, že se pod Ladislavem Minářem jen spadlo, ale i poprvé od konce Jiřího Kubíčka postoupilo do Evropy.

Já tomu rozumím, ale mně už pumpuje hlava, že kdyby se v příští sezoně nedařilo, zase budu největší lempl. Nebude se nakupovat, nebude se vymýšlet, základ je podržet tým. Budeme rádi, když zůstanou všichni, ale může se stát, že jeden odejde, protože kluci mají výstupní klauzuli. Budu chtít mít prodloužené smlouvy a už jsem dal najevo, že nechci výstupní klauzule, protože je to úplně zbytečné.

OLOMOUCKÁ RADOST Jakub Plšek se spoluhráči s Václavem Jemelkou a Lukášem Kalvachem slaví gól proti Bohemians.

V příští sezoně bude mít liga nový systém s play off. Vítáte to?

Jsem konzerva. Jediné pozitivum vidím, že je víc utkání. Naši hráči přece nemohou hrát jen 30 zápasů a mít tak dlouhé pauzy. Co to přinese dál, uvidíme po sezoně. Bude to ošidné. Skončíte třináctí a můžete spadnout. Nebo šestí a hrát poháry. Ale pro lidi to bude atraktivní. Hlavně nebýt v té spodní skupině.

Od základní skupiny Evropské ligy jste dvě předkola, čili je cesta k milionům hodně složitá, ale tím, že tým podržíte, dáváte najevo, že se o ni chcete pokusit?

Ale co když chytíme Sevillu?

Vyprodáte stadion a užijete si to.

Ale začít doma. Sen je dostat se přes třetí předkolo, ve čtvrtém hrát vabank a s jakýmkoli štěstím postoupit. Stát se může všechno. Nemáme absolutně zájem, aby odešel jakýkoli hráč ze sestavy. Kdybychom chtěli, aby někdo odešel, tak budeme jednat, ale my jsme klubům dali jasně najevo, že jednat nechceme a chceme mančaft podržet a vytvořit mu takové podmínky, aby kluci si mohli říct, že lepší už jim vytvoří jen Sparta, Slavia, Plzeň. A už se to děje; prodloužili jsme Zahradníčka, s dalšími jednáme. Takže zajímat je bude už jedině zahraničí nebo první trojka.

A co s hráčem, který vám řekne: Já bych do té Plzně chtěl, i když nemám výstupní klauzuli? Což je případ Lukáše Kalvacha.

Je potřeba k tomu přistupovat citlivě. Chci mu prodloužit smlouvu, vytvořit lepší podmínky. Musí tam být i zpětná vazba od hráče. Ligu hraje rok a není starý, když odvede stejnou práci, nabídka přijde znovu. Ale musíme také toho hráče chránit, byl by to skok. Měli bychom zvážit, co je pro hráče dobré, a co ne. Teď nemluvím o Kalvachovi, ale všeobecně. Na první straně je u mě zájem klubu. Nesmí se to dostat do šprajcu. Jemelka se vyjádří, že by chtěl ještě něco dokázat se Sigmou, protože on ví, že nikdo u něj v první fázi takovou kvalitu neviděl a ve své skromnosti dokázal přeskočit i talentovanější. Je strašně dobře nastavený v palici.

Sháníte útočníka. V jaké fázi je jednání s teplickým Vaněčkem?

Můžu potvrdit, že o něj máme zájem, ale jeho snem je zahraničí a má možnost jít do Skotska. Ještě má půl roku smlouvu, Olomouc nabídla lepší podmínky než Skotsko. David si drží svoje, takže v této fázi je to na mrtvém bodě, i když jsme pro hráče i Teplice vytvořili nadstandardní podmínky, jenže u Davida to není až tak o penězích, ale v jeho věku je to o snu - o možnosti dostat se ze skotské ligy do druhé anglické ligy po vzoru Bednáře.

A další varianty?

Řekněte mi tři hroťáky pro Sigmu?

Možností není moc. Beauguel ze Zlína a k němu lékaře...

Ano, zdravý Beauguel je fantastický, ale celý rok nehraje. Když jsem agenturám zadával, jaký typ útočníka chci, řekl jsem Beauguel, aby si udělali představu. Ale hroťáci nejsou, je to problém. Denně mám na e-mailu x nabídek, s Vencou Jílkem to filtrujeme. Potřebujete vědět, kolik hráč odehrál v minulé sezoně, a pak se na něj podívat naživo. Sigma ani nepotřebuje vyloženě kanonýra, ale potřebuje na špici hráče, který splní práci pro mužstvo.

Sportovní manažer fotbalové Olomouce Ladislav Minář.

A v tomto porovnání vychází lépe dvougólový Chorý než šestigólový Řezníček?

Způsob Chorého práce je jiný. Řezňovi počítám sedm gólů, i ten ve Zlíně. Je to krásný výsledek, ale přesto jsem narážel na lidi, kteří k tomu měli připomínky, ač dát sedm gólů ve dvanácti zápasech je výborné. Už jsme tady protočili různé bombarďáky - Mahmutoviče, Halenára, Malce. Ale přesto jsme cítili, a Řezníček to cítil sám, že součinnost s mužstvem ještě není ideální, protože návyky jsou prostě jiné. Potřeboval by ještě půl roku. Na podzim jsme získávali daleko víc míčů po ztrátě soupeře na jeho polovině, než tomu bylo na jaře, to už jsme je získávali hlouběji, a proto jsme nebyli v takovém laufu. Potřebovali jsme víc přihrávek, než jsme se dostali dopředu. Někdy zjistíte, že na někoho mužstvo neumí ani hrát a že platnější může být i někdo, kdo není tak efektivní, ale bude pracovat pro mužstvo, bude se srážet a gólově to doplní další hráči. Pokud nejste Sparta, Slavia a Plzeň a nemůžete házet miliony, abyste si vybral hráče z Rumunska, Polska a podobně, tak se s tím trápíme všichni.

A jak to vypadá aktuálně?

Chceme přivést hráče do špice. Vycházíme i z toho, že alternací může být Kuba Plšek. Věříme, že prodlouží smlouvu. Chci mít s kostrou týmu delší smlouvy, proto jim musíme vytvořit podmínky, aby tady byli spokojeni. Aspoň na dvě sezony. Teď nemůže odejít Kalvach nebo Jemelka. A na stole jsme konkrétní nabídku neměli ani na jednoho. Nemůžu uvolnit hráče pod smlouvou, když mám za zády, že mi může někdo sebrat hráče s výstupní klauzulí. Ale těší mě, že se Sigma po letech zviditelnila.

A přesto dál shání majitele. Může být zase zajímavou značkou, tak v čem je problém?

To nebudu komentovat. Musí to mít ale hlavu a patu, zatím to tak nebylo.

Je pro vás nepříjemné vědomí, že nový majitel si může přivést svého sportovního manažera na vaše místo, jak to avizoval naposledy podnikatel Urbanec?

To je normální. S tím se musí počítat.