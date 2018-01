Do mužstva už nebudeme sahat, slibuje olomoucký manažer Minář

Na začátku týdne už novou posilu vítal v kabině společně s ostatními sigmáky při zahájení zimní přípravy. „Popřál jsem hráčům zdraví, jako by to udělal každý. A také jsem jim popřál štěstí a nabádal je k tomu, aby byli stejně pokorní jako na podzim,“ prozradil Minář.

Co ještě od vás hráči slyšeli?

Nekladli jsme si žádné cíle ohledně umístění, ale apeloval jsem na ně, abychom se co nejvíc přiblížili výkonům, kterými jsme se prezentovali na podzim. A abychom se co nejvíc přiblížili zisku, který jsme uhráli na podzim. Na co to bude stačit, uvidíme v závěru jarní části.

Zimní přestupy Přehled změn v lize Kdo kam přestoupil, kdo je na odchodu a kdo si koho vyhlédl? Více zde.

Změn v týmu není moc, ale zásadní je odchod Chorého a příchod Řezníčka. Toho jste si přál nejvíc?

Kuba Řezníček byl první volba, snažili jsme se typologicky přiblížit Tomáši Chorému. Měli jsme zájem i o Pavla Vyhnala z Vlašimi, nicméně měl strach, že by v okamžiku příchodu Řezníčka nedostával tolik příležitostí. Komentoval to tím, že Zlín hrává na dva útočníky a spíš se tam prosadí. O tyhle dva hráče jsme se zajímali. Cítili jsme, že by to byla možnost nejjistějšího zásahu do mužstva tak, abychom ho mohli posílit. Trochu jsme i sondovali kolem dalších hráčů, ale nebylo to řešitelné.

O perspektivě se však hovořit nedá, Řezníček se na konci jara vrátí do Plzně.

Kuba Řezníček pro Plzeň není hráč, kterého by se chtěla zbavovat. My jsme v tento moment měli zájem, aby tady byl Tomáš Chorý ještě na půlroční hostování, což trenér Vrba po konzultaci odmítl. Útočníků tam ale bylo moc a pro nás byl první volba.

Může dojít v týmu k dalším změnám?

V téhle fázi do mužstva nebudeme vůbec sahat. Pokud by se stalo, že by někdo odešel, tak by to byl jen jeden z hráčů, který má ve smlouvě výstupní klauzuli. Ale nemyslím si to, protože žádné sondy kolem toho nejsou, a až pak bychom na to reagovali. Skončil Zdeněk Linhart a Michal Obročník. Honzovi Štěrbovi jsme umožnili čtrnáctidenní test, protože si to zasloužil a už jeho trpělivost nebyla taková, takže uvidíme, jestli odejde. Jinak tým doplnili kluci z dorostu, kteří na podzim odvedli kus dobré práce a zaslouží si sáhnout na dospělý fotbal. Velké změny neočekávám.

Do útoku máte už jen Vašíčka, který se vrací po dlouhé pauze a těžkém zranění, a také talentovaného Yunise, jenž však na podzim v polských Katovicích příliš nehrál. Není to risk?

Měli jsme Chorého a k němu Vašíčka a nemocného Linharta, takže je to stejné. Měli jsme risk i na podzim. Tehdy jsme to řešili Kubou Plškem, vyšlo to. Jestli má trenér i tuhle variantu, když by se něco stalo, uvidíme. Ale i ten Kuba Řezníček musí podávat výkony a ukázat, že je pro nás posílení. Není to o tom, že přijde Řezníček, zavře se to a pro jiné nejsou dveře otevřené. Nicméně pošilhávám, že tam bychom ještě jednoho hráče potřebovali.

Může se opakovat situace jako s Mahmutovičem, který také přišel na hostování z Plzně, ale vůbec se neprosadil?

Vždycky je nějaký otazník. Přivedli jsme na podzim hráče, všichni byli zranění a z toho jsme samozřejmě šťastní nebyli. Kuba je česká mentalita, takže to přizpůsobení se bude daleko lepší než u Aidina.

Aleš Škerle se z aktivního hráče stal vedoucím týmu. Jak mu sedí nová role?

Bylo to přání trenér Jílka, aby mezi kabinou, trenéry a vedením byla osoba, která by k tomu měla nejblíže. Půl roku to vyzkoušíme, ale jak se toho zatím Aleš chytil, tak to vypadá velmi slušně.

Je něco nového v hledání nového partnera klubu?

To je otázka na akcionáře. Nevím o tom, že by se něco změnilo.