Talent k nezastavení. Ty jsi francouzský trumf, slyší Mbappé

Ne že by jeho góly nestály za to. Nejdřív se šikovně uvolnil a trefou na 3:2 zase převrátil skóre osmifinále mistrovství světa proti Argentině. Čtyři minuty nato s jistotou zakončil přímočarou akci, při níž míč putoval středem už od brankáře.

Oba zásahy z druhého poločasu navíc podtrhla také výjimečná statistika: skórovat dvakrát v jednom zápase šampionátu ještě ve věku teenagera zvládl jen před šedesáti lety tehdy sedmnáctiletý Pelé. „Jsi v dobré společnosti,“ gratulovala brazilská legenda.

Útočníkovi Mbappému je devatenáct a je k nezastavení. Vždyť ke gólům přidal také běžecký rekord.

Když bleskovými výpady deptal argentinské obránce, jednou nastartoval k „okamžité“ rychlosti 37, podle dalších údajů dokonce až 38 kilometrů za hodinu. Žádnému fotbalistovi na trávníku nenaměřili víc. Překonal Robbena, Balea...

Argentinský stoper Marcus Rojo právě poslal k zemi Kyliana Mbappého.

Jen pro srovnání: jamajský fenomén Usain Bolt při rekordu na stovce 9,58 dosáhl až 44,72 kilometru za hodinu, průměrně běžel 37,58.

Mbappé překonal ani ne za deset vteřin přes 60 metrů: z vlastní poloviny pádil až do pokutového území. Strojovému tempu protihráči nestačili, ač to zkoušeli hned čtyři.

Banega, kterému odskočil míč, se vracel středem hřiště, Tagliafico sice spěchal do svého prostoru levého obránce, ale Mbappému stejně pořád koukal z dálky na záda, Mascherano od začátku neměl nárok. Stoper Rojo, kterého Mbappé už už dravě obíhal, nezvládl víc než hrábnout rukou. Penalta, a Francie od 13. minuty vedla. Už předtím vybojoval přímý kop, z něj Griezmann pálil do břevna.

„Jeho držení těla je pro sprint velmi příznivé, přirozené pro sprintery,“ vysvětloval pro L’Equipe mistr Evropy na 110 metrů překážek z roku 1986 Stéphane Caristan, jenž se dřív staral i o fyzickou přípravu fotbalistů. Mbappého chválil za běžecký styl: „Jeho tělo se nijak nedeformuje, neztrácí čas. Totéž platí i pro brzdění, proto dokáže rychle měnit směr, jeho tělo reaguje pohotově.“ Zrychlení, kličky, tam může mít velkou výhodu.

38 Právě tolik kilometrů v hodině změřili Mbappému při sprintu proti Argentině. 3 Tolik má zatím gólů. Pelé jako teenager jich dal 6, Němec Conen 4 v roce 1934.

Jen nepatrně nižší rychlost vytáhl Mbappé loni v prosinci ve francouzské lize. Jeho tým Paris Saint-Germain, kam ho katarští šejkové přivedli z Monaka a přestupovou cifrou 180 milionů eur (v přepočtu 4,7 miliardy korun) z něj udělali po klubovém parťákovi Neymarovi druhého nejdražšího hráče v historii, tehdy bránil proti Lille náskok 2:1.

Na poslední roh se vydal i gólman hostů, ale domácí centr odvrátili. A Mbappé tryskem vystřelil mezi tři protihráče, jeden ho nezastavil ani skluzem, další odpadl za půlkou, třetí ho marně stíhal až do pokutového území, kde Mbappé lehce ťukl míč do prázdné branky. Už běželo nastavení, přesto se pustil do sprintu. Stanice Canal+ naměřila až 36 kilometrů v hodině.

A Mbappé může být ještě rychlejší, ještě víc než v sobotu. „S ohledem na jeho věk určitě získá větší svalovou hmotu,“ odhaduje Caristan.

Argentinci měli s Kylianem Mbappém velké problémy. Na prvním snímku ho marně stíhá Javier Mascherano, na druhém gólově zakončuje rychlou akci.

Podle oficiálních statistik ovšem proti Argentině naběhal nejméně ze všech spoluhráčů v poli, a to i při přesunech do obrany. Snad aby ušetřil síly pro klíčové sprinty. „On byl tím hlavním rozdílem, zařídil penaltu a dal dva góly,“ vypočítával Antoine Griezmann. „A to je mu pořád jen devatenáct,“ připomněl trenér Didier Deschamps. „Pořád mě udivuje,“ dodal Blaise Matuidi. Nejvíc pyšní jsou v Bondy, v severovýchodní části metropolitní Paříže, odkud pochází.

Tam ho táta Wilfried, jenž fotbal hrával, ke sportu přivedl a trénoval. Geny, které zdědil i po mamince házenkářce, dál rozvíjel v uznávané akademii Clairefontaine, než zamířil do Monaka. Tehdy už ho srovnávali s Thierrym Henrym, dva góly v jednom zápase vyřazovací části mistrovství světa zase připomněly Zinedina Zidana ve finále 1998 doma proti Brazílii. To Mbappé ještě nebyl na světě.

Je přehnané, když se o něm mluví jako o adeptovi na Zlatý míč, v případě triumfu Francie? Prvního konkurenta Messiho odstavil, na střet s idolem Ronaldem ve čtvrtfinále nedojde. Co Neymar v případném semifinále?