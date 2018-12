Kylian Mbappé, fotbalista budoucnosti. Zn.: Vyhrát, co se dá

A když se ho moderátor večera David Ginola optal, jestli si pro příště dává za cíl vyhrát Zlatý míč, kvůli kterému se fotbalová šlechta ve Francii sešla, bez váhání bývalému hráči odpověděl: „Ne! Teď si dávám za cíl vyhrát úplně všechno.“ Znělo to možná až namyšleně.

Jenže pokud má někdo šanci škrtat rekordy, bořit hranice možností a rok co rok vyhrávat všemožné trofeje, je to právě francouzský teenager: zatím oficiálně čtvrtý nejlepší fotbalista planety.

Cristiano v dětském pokojíku

Nelze vyloučit, že se z něj vyklube nejlepší hráč historie, a to přitom ještě nekončí éra dvou borců, kteří ohromujícími statistikami rok co rok přepisují tabulky.

I když si Cristiano Ronaldo a Lionel Messi po jedenácti letech ve Zlatém míči vybrali pauzu, jejich gólové závody zřejmě budou pokračovat. Jen do nich asi brzy začne promlouvat klučina, který si ještě před pěti lety Ronaldovými plakáty oblepoval stěny dětského pokojíku.

„Cristiano byl vždycky můj hrdina. Jako kluk jsem ho obdivoval,“ přiznal nedávno. „Ale to skončilo. Sice se od něj pořád můžu učit, ale teď už je pro mě soupeřem, kterého chci vždycky porazit.“

Troufalost? Ani ne, protože Mbappé může Ronalda s Messim nejen porážet, ale už brzy i nahradit. A třeba předehnat – v jistém ohledu už se mu to daří.

Zní vám to divně? Tak se schválně zamyslete: patřili Ronaldo nebo Messi v jeho věku k absolutní špičce?

Pomalu se k ní blížili, ale statistiky dokazují, že Mbappé je proti nim ve vývoji výrazně napřed.

Vynikající? Top? Ne, fenomenální!

Když bylo devatenáct Ronaldovi, teprve se rozjížděl: gólů ještě neměl ani dvacet a čekal na první trefu v Lize mistrů. Messi ve stejném věku posbíral pětadvacet gólových čárek, v nejprestižnější klubové soutěži jen dvě.

Mbappé? Dohromady už nastřádal za Monako a Paříž dvaašedesát gólů, dvanáct z toho v Lize mistrů. K tomu skoro čtyřicet přihrávek! A ještě deset tref za reprezentaci, která na něm od osmnácti staví a které v létě pomohl ke zlatu z mistrovství světa – jako nejmladší střelec ve finále za posledních šedesát let.

Další kandidáti Kdo by také mohl brzy získat Zlatý míč Antoine Griezmann. Mbappého parťák z reprezentačního útoku skončil letos třetí. Když přestoupí z Atlética do ještě většího klubu, není bez šance.

Mbappého parťák z reprezentačního útoku skončil letos třetí. Když přestoupí z Atlética do ještě většího klubu, není bez šance. Neymar. Brazilský hračička si sice škodí hereckými výstupy, ale fotbal umí parádně. V Paříži s Mbappém a Cavanim tvoří možná nejlepší útok současnosti.

Brazilský hračička si sice škodí hereckými výstupy, ale fotbal umí parádně. V Paříži s Mbappém a Cavanim tvoří možná nejlepší útok současnosti. Eden Hazard. S míčem u nohy dokáže velké věci, a když má den, nikdo ho nezastaví. Belgický šikula z Chelsea potřebuje jen ustálit formu a vyhrát velkou trofej.

Mimochodem, Ronaldo ani Messi zatím zlato ze světového šampionátu nemají a čas se jim krátí.

Mbappé zkrátka působí jako unikát, zázrak, úkaz.

„Vím to od jeho patnácti šestnácti let. Na něj nesedí slova jako vynikající nebo top. On je fenomenální,“ tvrdí Vadim Vasiljev, viceprezident Monaka, kde Mbappé v šestnácti debutoval mezi dospělými. „Všechno šlo ještě rychleji, než jsme čekali, ale nepřekvapuje mě, jak dobrý je. Má v sobě všechno.“

Pravda, syn kamerunského fotbalisty a alžírské házenkářky dostal ideální genovou výbavu pro moderní fotbal, v podstatě na něm nenajdete slabinu. Je ďábelsky rychlý, má vyrýsované tělo, ovládá bleskovou kličku i zasekávačky, zakončuje suverénně všemi způsoby.

Co ho může zastavit? Asi jen vážné zranění, protože v hlavě to má srovnané jako málokdo. Ze slávy se nezblázní, soustředí se jen na fotbal. Nic jiného pro něj neexistuje.

„Že by si večer vyrazil někam za zábavou? Ani nápad. Nešel slavit, ani když jsme vyhráli titul,“ žasne Vasiljev. „Má jasný cíl: překonat co nejvíc rekordů, být nejlepší. Od dětství je na to připravený, uvědomuje si, že být velkým hráčem je jeho osud. Proto působí tak vyspěle.“

To platí jak na hřišti, tak v soukromí. Mbappé nestřídá divoké účesy, radši oholí hlavu strojkem. Nemá tetování ani náušnice. Moc neřeší módu: nejradši chodí v teplácích a teniskách.

Neokázalým životním stylem připomíná mladého Messiho, zdravým sebevědomím, odhodláním a dynamickým herním stylem se zase spíš podobá Ronaldovi.

A někteří v něm vidí dokonce nástupce Pelého, desítky let považovaného za nejlepšího hráče historie. Koneckonců, i sám brazilský hrdina si Mbappého váží. Nedávno mu jako dárek poslal podepsané tričko a po vyhlášení Zlatého míče přidal vzkaz, který francouzskou kometku jistě také zahřeje: „Hodně lidí nás teď srovnává. A já souhlasím, podobáš se mi!“

Pelé většinou chválou šetří, u Mbappého udělal výjimku.

I on tuší, že se rodí nový král.