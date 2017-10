Slovensko čeká na pomoc soupeřů. Wales, Srbsko a další bojují o šampionát

Slovensko totiž skončilo druhé za Anglií a čeká, jestli se vejde do baráže. Tam postupuje nejlepších osm z devíti týmů na druhých místech, Slováci jsou se dvanácti získanými body na hraně.

Co je zachrání? Remíza v utkání mezi Walesem a Irskem, nebo v duelu Ukrajiny s Chorvatskem. Pomohlo by jim také vítězství Gruzie v Srbsku, ale to je nepravděpodobné.

Tabulka týmů z druhých míst ve skupinách Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 7 6 0 1 22:4 18 2. Dánsko 8 4 2 2 13:6 14 3. Itálie 7 4 2 1 11:8 14 4. Švédsko 7 4 1 2 17:7 13 5. Severní Irsko 8 4 1 3 10:6 13 6. Řecko 8 3 4 1 9:5 13 7. Slovensko 8 4 0 4 11:6 12 8. Wales 7 2 5 0 7:5 11 9. Chorvatsko 7 3 2 2 6:4 11

Všechny pondělní zápasy mají výkop ve 20.45.

Jistí účastníci MS Rusko

Belgie

Německo

Anglie

Polsko

Brazílie

Mexiko

Kostarika

Japonsko

Jižní Korea

Írán

Saúdská Arábie

Španělsko

Nigérie

Egypt

Ve skupině D nemá postup jistý žádný z týmů. Srbsko si zajistí první místo jedině výhrou, do baráže půjde lepší z dvojice Wales - Irsko. Pokud by ostrovní souboj skončil remízou, ostrouhaly by oba týmy.

To samé platí i o zápase mezi Ukrajinou a Chorvatskem ve skupině I. Tu vede s dvoubodovým náskokem Island a domácí výhra nad Kosovem, outsiderem skupiny, ho pošle rovnou na mistrovství světa.

Hrají se také tři zápasy skupiny G, která už je rozhodnutá. Z prvního místa postoupili Španělé, do baráže míří druhá Itálie.

Skupina D výsledky posledního kola

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Srbsko 9 5 3 1 19:10 18 2. Wales 9 4 5 0 13:5 17 3. Irsko 9 4 4 1 11:6 16 4. Rakousko 9 3 3 3 13:12 12 5. Gruzie 9 0 5 4 8:13 5 6. Moldavsko 9 0 2 7 4:22 2

Wales Wales : Irsko Irsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Hennessey – Gunter, A. Williams (C), Chester, Davies – A. King, Allen, Ledley – Ramsey, Lawrence – Robson-Kanu. Sestavy:

Randolph – C. Christie, Duffy, Clark, S. Ward – Meyler (C), Arter – McClean, Hendrick, Brady – Murphy. Náhradníci:

Maxwell, D. Ward – Taylor, Bradshaw, Brooks, D. Edwards, Ampadu, Vokes, Lockyer, Jonathan Williams, Woodburn, Hedges. Náhradníci:

C. Doyle, Elliot – O'Shea, Keogh, Whelan, McGeady, Hogan, O'Dowda, Hoolahan, Hourihane, Maguire, K. Long. Rozhodčí: Damir Skomina – Jure Praprotnik, Robert Vukan (všichni Slovinsko)

Srbsko Srbsko : Gruzie 0:0 (-:-) Sestavy:

Stojković – Ivanović, Nikola Maksimović, D. Tošić – Antonio Rukavina, N. Matić, Gudelj, Kolarov – Ljajić, Tadić – A. Mitrović. Sestavy:

Makaridze – Kakabadze, Kašia, Chočolava, Navalovski – Kazajšvili, Gvilija, Kankava (C), Aburžania, Džighauri – Kvilitaja. Náhradníci:

P. Rajković, Jovanović – Obradović, Nastasić, Nemanja Maksimović, Prijović, S. Mitrović, Gaćinović, N. Milunović, Milivojević, Kostić, Veljković. Náhradníci:

Kvaschvadze, G. Loria – U. Lobžanidze, S. Kvěrkvelija, Hufnagel, Dvališvili, Kvekveskeri, Čanturija, Dvali, Šergelašvili, Merebašvili, Škirtladze. Rozhodčí: Pawel Gil – Konrad Sapela, Marcin Borkowski (vš. POL)

Moldavsko : Rakousko Rakousko 0:0 (-:-) Rozhodčí: Bart Vertenten – Rien Vanyzere, Thibaud Nijssen (vš. BEL)

Skupina I výsledky posledního kola

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Island 9 6 1 2 14:7 19 2. Chorvatsko 9 5 2 2 13:4 17 3. Ukrajina 9 5 2 2 13:7 17 4. Turecko 9 4 2 3 12:11 14 5. Finsko 9 2 2 5 7:11 8 6. Kosovo 9 0 1 8 3:22 1

Ukrajina Ukrajina : Chorvatsko Chorvatsko 0:0 (-:-) Rozhodčí: elix Brych – Mark Borsch, Stefan Lupp (vš. GER)

Island Island : Kosovo 0:0 (-:-) Sestavy:

Halldórsson – Sävarsson, R. Sigurdsson, Árnason, Magnússon – Hallfredsson, Gunnarsson (C) – Gudmundsson, G. Sigurdsson, B. Bjarnason – Bödvarsson. Sestavy:

Ujkani (C) – Vojvoda, Jašanica, Rrahmani, Paqarada – Pniši, Halimi, Valon Beriša – Rašica, Celina – Nuhiu. Náhradníci:

Kristinsson, Rúnarsson – Fjóluson, Finnbogason, Ingason, Kjartansson, Sigurjónsson, Ó. Skúlason, Gíslason, Traustason, A. Skúlason. Náhradníci:

Bekaj, Hajdini – Aliti, Bernard Beriša, Dallku, Kastrati, F. Kastrati, Muriqi, Rašani, Musolli. Rozhodčí: Lechner – Heidenreich, Kolbitsch (vš. AUT)

Finsko : Turecko Turecko 0:0 (-:-) Sestavy:

Hradecky – Pirinen, Arajuuri, Väisänen, N. Moisander (C) – Lod, Lam, Sparv, P. Hetemaj – Pukki, Pohjanpalo. Sestavy:

Babacan – Tufan, Toprak, Söyüncü, Köybaşi – Inan (C), Yokuşlu – Yazici, Özyakup, Çalhanoglu – Tosun. Náhradníci:

Joronen, Jaakkola – Hatakka, Ojala, Kamara, Markkanen, Schüller, Soiri, Skrabb, Tuominen, Hämäläinen, Granlund. Náhradníci:

Kirintili, Tekin – Sarioglu, Belözoglu, Malli, Topal, Ünal, Ünder, Erdinç, Şen, Mor. Rozhodčí: Bastien – Zakrani, Haquette (všichni Francie)

Skupina G výsledky posledního kola

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Španělsko 9 8 1 0 35:3 25 2. Itálie 9 6 2 1 20:8 20 3. Albánie 9 4 1 4 10:12 13 4. Izrael 9 4 0 5 10:14 12 5. Makedonie 9 2 2 5 11:15 8 6. Lichtenštejnsko 9 0 0 9 1:35 0

Izrael : Španělsko Španělsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Harush – Keltjens, Ben Chaim I (C), Tibi, Davidzada – Kabha, B. Natcho, Cohen – Atar, Hemed, Melikson. Sestavy:

Reina – Azpilicueta, Nacho Fernández, Ramos (C), Monreal – Illarramendi, Asensio, Busquets – Viera, Aduriz, Pedro. Náhradníci:

Amos, Klaiman – Elhamed, Ben Harush, Benajoun, B. Bitton, Einbinder, Elo, Refaelov, Vered, Shechter. Náhradníci:

Arrizabalaga, de Gea – Bartra, Isco, Alba, Aspas, Callejón, Koke, Odriozola Arzallus, Rodrigo, Saúl Níguez.

Albánie Albánie : Itálie Itálie 0:0 (-:-) Sestavy:

Beriša – Hysaj, Veseli, Mavraj, Agolli – Baša, Kaçe – Roši, Memušaj, Grezda – Sadiku. Sestavy:

Buffon – Darmian, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Candreva, Parolo, Gagliardini, L. Insigne – Immobile, Éder. Náhradníci:

Hoxha, Kolici – Ar. Ajeti, Balliu, Djimsiti, Lila, Memolla, Ahmedi, Latifi, Lenjani, Ndoj. Náhradníci:

G. Donnarumma, Perin – Astori, D'Ambrosio, Rugani, Zappacosta, Cristante, Barella, Bernardeschi, Gabbiadini, El Shaarawy. Rozhodčí: S. Moen – K. Haglund, M. Lundberg