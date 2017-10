Portugalci se Švýcarskem hrají o šampionát, Nizozemci potřebují zázrak

Tradiční fotbalová země, trojnásobný finalista světového šampionátu, je v problémech už ve druhé kvalifikaci po sobě. Minule se Nizozemci neprobojovali na Euro, protože ve skupině skončili za Českem, Islandem i Tureckem.



Nyní je Nizozemsko třetí za Švédskem, na které ztrácí tři body a má výrazně horší skóre. První Francii, které by úterní vítězství nad Běloruskem zajistilo přímý postup, už nedožene.

O letenku do Ruska hrají ve vzájemném utkání skupiny B Portugalsko se Švýcarskem. Hostům by stačila i remíza, domácí potřebují zápas vyhrát, jinak půjdou do baráže.

Tabulka týmů z druhých míst ve skupinách Tým Z V R P S B 1. Portugalsko 7 6 0 1 22:4 18 2. Itálie 8 5 2 1 12:8 17 3. Dánsko 8 4 2 2 13:6 14 4. Chorvatsko 8 4 2 2 8:4 14 5. Švédsko 7 4 1 2 17:7 13 6. Severní Irsko 8 4 1 3 10:6 13 7. Řecko 8 3 4 1 9:5 13 8. Irsko 8 3 4 1 7:5 13 9. Slovensko 8 4 0 4 11:6 12

K té má velmi blízko také Řecko, které je ve skupině H za suverénní Belgií a k udržení druhé pozice mu stačí doma porazit slabý Gibraltar. Kdyby se mu to nepovedlo a Bosna by zároveň vyhrála v Estonsku, do baráže by nakonec proklouzli Slováci. Takový scénář je ovšem nepravděpodobný.



Skupina A výsledky posledního kola

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Francie 9 6 2 1 16:5 20 2. Švédsko 9 6 1 2 26:7 19 3. Nizozemsko 9 5 1 3 19:12 16 4. Bulharsko 9 4 0 5 13:18 12 5. Bělorusko 9 1 2 6 5:19 5 6. Lucembursko 9 1 2 6 7:25 5

Francie Francie : Bělorusko 0:0 (-:-) Sestavy:

Lloris (C) – Sidibé, Varane, Umtiti, Digne – Coman, Tolisso, Matuidi, Lemar – Giroud, Griezmann. Sestavy:

Černik – Macvejčik, Januškjevič, Palicevič, Valadzko – Drahun, Korzun – Karnicki – Kovaljov, Saroka, Stasevič (C). Náhradníci:

Mandanda, Aréola – Jallet, Amavi, Payet, Mbappé, Thauvin, Rabiot, Moussa Sissoko, A. Lacazette, Rami, Kimpembe. Náhradníci:

S. Ignatovič, Hutar – Jevdokimov, Bykau, Haurylovič, Sačywka, Burko, Skavyš. Rozhodčí: Özkahya – Satman, Kan (všichni Turecko)

Nizozemsko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Cillessen – Tete, V. van Dijk, Rekik, Aké – Vilhena, Blind, Wijnaldum – Robben (C), V. Janssen, Babel. Sestavy:

Olsen – Lustig, Lindelöf, Granqvist (C), Augustinsson – Claesson, Seb. Larsson, Johansson, Forsberg – Toivonen, Berg. Náhradníci:

Stekelenburg, Zoet – Janmaat, de Ligt, Hoedt, Veltman, van de Beek, Depay, van Ginkel, Locadia, Klaassen, Dost. Náhradníci:

Johnsson, Nordfeldt – M. Olsson, Ekdal, Guidetti, Helander, Svensson, Krafth, Rohdén, Kiese Thelin, Holmén, Sema. Rozhodčí: Sergej Karasev – Anton Averjanov, Tichon Kalugin (všichni Rusko)

Skupina B výsledky posledního kola

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Švýcarsko 9 9 0 0 23:5 27 2. Portugalsko 9 8 0 1 30:4 24 3. Maďarsko 9 3 1 5 13:14 10 4. Faerské ostrovy 9 2 3 4 4:15 9 5. Lotyšsko 9 1 1 7 3:18 4 6. Andorra 9 1 1 7 2:19 4

Portugalsko Portugalsko : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Patrício – Soares, Pepe, Fonte, Eliseu – Mário, Moutinho, W. Carvalho, B. Silva – André Silva, Ronaldo (C). Sestavy:

Sommer – Lichtsteiner (C), Schär, Djourou, Ricardo Rodríguez – Freuler, Džemaili, Xhaka – Shaqiri, Seferović, Mehmedi. Náhradníci:

Beto, A. Lopes – Alves, A. Gomes, Guedes, Éder, G. Martins, Antunes, D. Pereira, Quaresma, Sanches, Semedo. Náhradníci:

Hitz, Mvogo – Akanji, Derdiyok, Elvedi, Embolo, Frei, Gavranović, Moubandje, Lang, Zakaria, Zuber. Rozhodčí: C. Çak?r – B. Duran, T. Ongun (všichni Turecko)

Maďarsko Maďarsko : Faerské ostrovy 0:0 (-:-) Sestavy:

Gulácsi – Fiola, Guzmics, Kádár, Szabó – Stieber, Pátkai, Á. Nagy, Dzsudzsák (C) – Ugrai, Eppel. Sestavy:

Nielsen – Jónsson, Baldvinsson, Gregersen (C), Tór Nas – Vatnhamar, G. Sorensen, Benjaminsen, Edmundsson – Joensen, Faro. Náhradníci:

Kovácsik, Megyeri – Böde, Botka, Korhut, Lang, Lovrencsics, Márkvárt, D. Nagy, Sallai. Náhradníci:

Gestsson – Bartalsstovu, V. Davidsen, Hansson, Jakobsen, Johannesen, Justinussen, Lokin, Nattestad, K. Olsen. Rozhodčí: Roi Reinshreiber – Amihay Yehoshua Mozes, Dvir Shimon (vš. ISR)

Lotyšsko : Andorra 0:0 (-:-) Rozhodčí: M. Kristoffersen – N. Hog, D. Rasmussen

Skupina H výsledky posledního kola

Tabulka Tým Z V R P S B 1. Belgie 9 8 1 0 39:6 25 2. Řecko 9 4 4 1 13:6 16 3. Bosna a Hercegovina 9 4 2 3 22:12 14 4. Estonsko 9 3 2 4 12:17 11 5. Kypr 9 3 1 5 9:14 10 6. Gibraltar 9 0 0 9 3:43 0

Belgie Belgie : Kypr 0:0 (-:-) Sestavy:

Courtois – Alderweireld, Ciman, Vertonghen (C) – Meunier, Tielemans, Witsel, Chadli – T. Hazard, Batshuayi, E. Hazard. Sestavy:

Panagi – Demetriou (C), Katelaris, Laifis, Margaca – Merkis – Ch. Kyriakou, Artymatas, Laban, Alexandrou – Sotiriou. Náhradníci:

Casteels, Mignolet – Boyata, De Bruyne, Defour, Dendoncker, Kabasele, R. Lukaku, D. Mertens, Mirallas, Origi, Vermaelen. Náhradníci:

Georgallides, Michael – Antoniades, Avraam, Economides, Charalambides, Kastanos, Makris, Mitidis, Nicolaou, Papafotis, Vasiliou.

Řecko : Gibraltar 0:0 (-:-) Sestavy:

Karnezis – Stafylidis, Papadopoulos, Papastathopoulos, Torosidis – Tachtsidis, Zeca – Mantalos, Fortunis, Christodulopulos – Mitroglu. Sestavy:

Ibrahim – Olivero, Barnett, R. Chipolina, J.-C. Garcia – Pons, Bardon, Walker, Ant. Hernandez – Jeremy Lopez, Coombes. Náhradníci:

