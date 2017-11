Devatenáctka postoupila do další fáze kvalifikace o mistrovství Evropy

Michal Sadílek pálí, ilustrační foto

dnes 22:06

Fotbaloví reprezentanti do 19 let v druhém utkání kvalifikace mistrovství Evropy deklasovali domácí Lucembursko 5:0. Zopakovali předchozí výsledek s Arménií a zajistili si postup do elitní fáze bojů o šampionát ve Finsku v příštím roce.

Svěřenci Luboše Kozla rozhodli zápas už v prvním poločase, ve kterém se prosadili dvakrát Richard Sedláček, kapitán Michal Sadílek z penalty a Antonín Růsek. V 84. minutě ještě sparťanský záložník Sedláček zkompletoval hattrick gólem z druhého pokutového kopu. Český tým uzavře úvodní fázi kvalifikace v úterý proti Skotsku. Kvalifikace mistrovství Evropy fotbalistů do 19 let hráno v Lucembursku ČR - Lucembursko 5:0 (4:0)

Branky: 24., 28. a 84. z pen. Sedláček, 41. Sadílek z pen., 45. Růsek.

Sestava ČR: Bačkovský - Kadar, Neuer, Mareš, Dudl - Frýdek, Sedláček, Sadílek - Graiciar (77. Fortelný), Růsek (52. Zifčák), Žitný (46. Drchal). Trenér: Kozel.