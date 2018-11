Fotbalová devatenáctka postoupila do elitní fáze evropské kvalifikace

Zvětšit fotografii Olomoucký mladík Tomáš Zlatohlávek se napřahuje ke střele. | foto: Miloslav Jančík, MF DNES

dnes 19:27

Čeští fotbaloví reprezentanti do 19 let v kvalifikaci mistrovství Evropy přehráli Makedonii 2:1 a s předstihem si zajistili postup z úvodní do elitní fáze, která se hraje příští rok v březnu. Šampionát se pak v červenci uskuteční v Arménii.

Svěřenci Jana Suchopárka v Kroměříži zopakovali výsledek ze středečního utkání s Lucemburskem. Skupinu, v níž skončí nejhůře druzí, dohrají v úterý ve Zlíně zápasem proti Chorvatsku. „Samozřejmě jsme spokojení s postupem. Myslím, že i předvedená hra byla po většinu utkání dobrá a výsledek byl zasloužený,“ řekl po zápase trenér Suchopárek. Český tým dnes ve 24. minutě poslal do vedení Tomáš Zlatohlávek a v 54. minutě přidal pojistku Vasil Kušej. „Abych řekl pravdu, vůbec jsem nevěděl, kde jsem. Vystřelil jsem naslepo a dal jsem gól. Jsem za to rád, co je víc než dát gól za repre,“ uvedl Kušej. Chvíli poté sice snížil Marko Gjorgjijevskij, ale vyrovnat už Makedonci nedokázali. „V závěru jsme trošku panikařili, soupeři moc nechybělo a z velké šance mohl vyrovnat na 2:2. Ale myslím, že tentokrát byl fotbal spravedlivý a v tomto utkání jsme si nezasloužili ztratit body,“ konstatoval Suchopárek. Česko Česko : Makedonie Makedonie 2:1 (1:0) Góly:

24. Zlatohlávek

54. Kušej Góly:

66. Gjorgjievski Sestavy:

Kovář – Fukala, Heidenreich (C), Zima, Šnajdr – Slaměna, Macháček – Kušej (88. Píchal), Šulc, Ostrák (58. Pachlopník) – Zlatohlávek (89. Provazník) Sestavy:

Jakimovski – Antovski, Naumcheski, Simonovski, Ivanovski – Muharem, Osmanovski (64. Grozdanovski), Fazlagikj (76. Ferati), Naumoski (46. Berisha) – Kolevski (C), Churlinov (64. Gjorgjievski) Náhradníci:

Vyklický – Kohút, Krunert, Míka, Pachlopník, Píchal, Provazník, Štursa Náhradníci:

Timevski – Adem, Berisha, Dimov, Ferati, Gjorgjievski, Grozdanovski, Percevski, Taleski Žluté karty:

45. Ostrák, 56. Fukala, 84. Šulc, 90+3. Píchal Žluté karty:

65. Grozdanovski Rozhodčí: Laforge – Lemaire (oba Belgie), Bolchovitin (Rusko) Chorvatsko Chorvatsko : Lucembursko 2:1 (1:0) Góly:

42. Marin

80. Palaversa Góly:

72. Olesen Sestavy:

Kotarski – Čolina, Franjić, Vušković, B. Šutalo – Palaversa, Bulat (90. Rešetar) – Marin, Šego,Kreković (81. Bušnja) – Baturina (71. Hanuljak). Sestavy:

Czekanowicz – Teles (64. Bernardy), Korac, D'Anzico, Held – Schaus (64.Coopmans), Semedo Monteiro, Kuete (56. Sacras), Duarte – Johansson, Olesen (73. Hardahl Hansen). Náhradníci:

Pandur, J. Šutalo, Vuk, Hanuljak, Dolček, Radič, Bušnja, Rešetar, Bajič. Náhradníci:

Leite Barrela, Sacras,Coopmans, Vilar Rodrigues, Schmit, Bernardy, Vale Marques, Medina, Hardahl Hansen. Žluté karty:

74. Čolina Žluté karty:

16. D'Anzico, 33. Schaus Rozhodčí: Christofi (CYP) – Georgiou (CYP), Horák (CZE), Pechanec (CZE) Počet diváků: 172 Tabulka Tým Z V R P S B 1. Česko 2 2 0 0 4:2 6 2. Chorvatsko 2 1 1 0 3:2 4 3. Makedonie 2 0 1 1 2:3 1 4. Lucembursko 2 0 0 2 2:4 0