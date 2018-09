Česká jedenadvacítka jde v Jablonci na favorizované Řecko

Výběr trenéra Vítězslava Lavičky potřebuje nad lídrem skupiny zvítězit, aby si udržel teoretickou naději na účast na evropském šampionátu v roce 2019. Lvíčatům zatím patří se 13 body v tabulce třetí místo. Druhé Chorvatsko má na kontě o tři víc a Řekové, kteří v sedmi kolech ještě neprohráli, vedou skupinu s 19 body.

Na ME přímo postoupí jen vítězové skupin, nejlepší čtyři celky z druhých míst devíti skupin čeká baráž. Řecko v dosavadním průběhu kvalifikace ztratilo body jen remízou s Chorvatskem a navíc se může pochlubit skóre 22:2.

Česká „21“ vyhrála minulou středu na hřišti outsidera šestičlenné skupiny San Marina 2:0 a kromě klíčové jablonecké bitvy s Řeckem ji ještě v říjnu čekají duely v Bělorusku, které je čtvrté, a doma s pátým Moldavskem.

Každý zápas pro nás je utkáním o naději. Situace v tabulce nám velí, že pokud chceme pomýšlet na baráž, musíme vyhrát všechny zápasy a naši konkurenti musejí zaváhat,“ dobře ví kouč Vítězslav Lavička.

Oporou české defenzivy by měl být proti Řekům na „svém“ stadionu Střelnice stoper prvoligového FK Jablonec David Lischka, který letos nastoupil do pěti zápasů Lvíčat, z toho čtyřikrát v základní sestavě, a v březnu proti Chorvatsku dal při důležité výhře 2:1 první gól.

„Bude to pro mě určitě specifický zápas a vyplnilo se mi přání hrát za reprezentaci tady v Jablonci. Je pravda, že naše situace ve skupině není úplně jednoduchá, ale teoretická šance na postup stáje žije, ovšem je podmíněná výhrou nad Řeckem. Je to velice těžký soupeř, ale věřím, že jsme dobře připravení a že to zvládneme,“ přeje si David Lischka, jenž se do Jablonce vrátil v lednu z hostování v Karviné, okamžitě se zařadil do základní jedenáctky a od té doby nechyběl už ve 21 ligových utkáních v řadě ani minutu.