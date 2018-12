Ani proti Česku nejsme bez šance, pronesl k losu trenér Kosova

Kosovo je nejmladší člen světové fotbalové federace FIFA. A vůbec poprvé se zapojí do kvalifikace o kontinentální šampionát, ve které narazí na Česko, Anglii, Černou Horu a Bulharsko.

„Pro nás to není vůbec snadná skupina, ale taky není nehratelná, i když Anglie je jasný favorit,“ prohlásil Bernard Challandes, švýcarský trenér Kosova. „Ale proti Česku, Bulharsku a Černé Hoře nejsme bez šance.“

Kosovo, které teprve před deseti lety vyhlásilo jednostranně nezávislost na Srbsku, má za sebou neúspěšnou kvalifikaci o mistrovství světa v Rusku. Na úvod remíza ve Finsku, pak devět porážek.

Ale s letošním rokem nastala změna. Kosovská reprezentace neprohrála, v Lize národů s přehledem postoupila ze čtvrté divize do třetí a jako vítěz skupiny v Lize D má minimálně jisté dodatečné play off o Euro.

I když v kvalifikaci neuspěje, o šampionát si zahraje dodatečně na jaře 2020 s Makedonií, Běloruskem a Gruzií.

„V utkáních s nimi, pokud odehrajeme velký zápas, se může stát všechno. Kvalifikace začíná od nuly, takže musíme věřit, i když v hlavě můžeme mít i to, že když to nevyjde v kvalifikaci, tak budeme mít ještě další šanci. Myslím, že Kosovo může ukázat, co umí, a nevidím důvod, proč bychom nemohli prožít další pěkný sen,“ říká Challandes.

Ligu národů totiž tým konečně odehrál doma, ještě během neúspěšné kvalifikace o MS musel hrát domácí zápasy v albánském Skadaru, protože v celé zemi se nenašel jediný vyhovující stadion. Teď už ho má v Prištině.

„Vidím, že u nás na novém stadionu v Prištině se každému špatně hraje, soupeři se sem bojí jezdit. A my se toho snažíme využít,“ varuje kouč.