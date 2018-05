Chceme ligu dohrát důstojně, říká plzeňský záložník Kopic

„Sezona nám vyšla, poděkovat bych chtěl i trenéru Vrbovi, který na tom má obrovskou zásluhu. Získali jsme titul a zahráli si velké zápasy na evropské scéně. Mám o to větší radost, že nás na podzim čeká základní skupina Ligy mistrů,“ pochvaloval si Kopic, jenž má na kontě v této sezoně HET ligy šest branek a s deseti asistencemi je nejlepším nahrávačem soutěže.

Až za ním skončili slávisté Josef Hušbauer a Miroslav Stoch.

„Moje ocenění je samozřejmě i díky dobré práci týmu,“ doplnil pro klubový web záložník Viktorie i české reprezentace před posledním ligovým kolem, které Plzeň odehraje v sobotu od 16 hodin v Praze proti Dukle.

Co pro vás titul nejlepšího záložníka HET ligy znamená?

Toho ocenění si nesmírně vážím. Zvlášť proto, že volili trenéři a hráči. Je to samozřejmě i díky skvělé práci celého mančaftu, z toho pak mohou víc těžit i jednotlivci.

Na Duklu jedete s titulem v kapse, po delší době vás čeká zápas bez nervů. Těšíte se?

Chceme ligu dohrát důstojně, aby se neopakovala dva roky stará blamáž, kde jsme ten konec po titulu nezvládli. Moc dobře si pamatuju, že zvlášť poslední zápas na Slavii (0:5 – pozn. aut.) se nám vůbec nepovedl. To teď nechceme dopustit.

Takže o motivaci nouze není?

Pořád hrajeme o prémie, o body do tabulky, každý z nás o svoje jméno. Já doufám, že nám spíš ta uvolněná atmosféra pomůže a předvedeme kombinační fotbal, líbivý pro lidi. V poslední době byl tlak enormní. I proto, že se nám některé zápasy nepovedly. Teď to z nás spadlo a nevybodneme se na to, chceme uspět.

Co očekáváte od Dukly, která také o nic nehraje?

Vždycky se snaží o kombinační fotbal, nejsou to žádní mydliči. Zkouší držet balón, žádné nakopávání nebo hodně tvrdých soubojů. Hrají podobně jako my. Myslím, že by to mohl být dobrý fotbal.

Pro vás ani potom sezona nekončí, začátkem června pojedete s reprezentací ke dvěma zápasům do Rakouska. Potěšila vás nominace kouče Jarolíma?

Reprezentace je pro mě vždycky pocta. Máme tam atraktivní soupeře – Austrálii a Nigérii, kteří se připravují na mistrovství světa v Rusku. Těším se, bude to úplně jiný styl fotbalu, než jsme zvyklí.