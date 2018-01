Ruská posila fotbalistů Brna? Hrot s visačkou „restartovat“

Pro čtyřiadvacetiletého hráče to bohatá vizitka není. Zapadá do ní i podzimní bilance z Machačkaly, kde kmenový hráč CSKA Moskva hostoval. Bazeljuk tam nastoupil jen šestkrát, naposled v půlce září.

Před pěti lety byl vyhlášen největším talentem ruské soutěže. Zároveň se však neprosadil na víc než necelou půlhodinu ve dvou zápasech Ligy mistrů.

V Brně to znepokojení nevzbuzuje. „Je to hráč, který má kvalitu, někdejší reprezentant. Ruská liga je o dost výš než česká, aby tam bylo tak snadné se prosadit. Hrával tam, tak doufám, že nám pomůže,“ soudí o Bazeljukovi brněnský trenér Roman Pivarník.

V sobotu ve Vyškově, kde se příprava hraje od 11 hodin, ruský borec ještě za Zbrojovku nenastoupí.

Pivarník přiznal, že uvažoval o jiných jménech pro vyztužení útoku. Čekání na to, kdo „odpadne“ z českých týmů typu Plzně, Sparty a dalších, se ale protahovalo.

„Napřed byl v hledáčku Řezníček, pak se zdálo, že Lafata odejde ze Sparty do Jablonce, což taky skýtalo nějaké možnosti. Nebyla ale jistota, že to vyjde, ani kdy to bude. Proto jsme oprášili kontakty a šli do zahraničního hráče,“ vyložil trenér.