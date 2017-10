Za faul na Limberského tvrdý trest. Komličenko si nezahraje osm zápasů

Limberský utrpěl zlomeninu lícní kosti a musel se podrobit operaci.

„Disciplinární komise přikročila k výši tohoto trestu především z toho důvodu, že šlo o zákrok, který měl za příčinu závažný následek na zdraví hráče soupeře, byť se nejednalo o zákrok úmyslný,“ oznámil předseda disciplinárky Richard Baček.

Komličenko na hřišti nedostal červenou kartu, nebyl ani napomínán. Komise s ním zahájila řízení pro přečin surové hry na základě toho, že po jeho faulu došlo k vážnému zranění a zároveň komise rozhodčích řekla, že měl být vyloučen.

Nejvyšší tresty 12 zápasů

Léonard Kweuke (Sparta, květen 2013) - hrubý faul 8 zápasů

Nikolaj Komličenko (M. Boleslav, září 2017) - úder loktem Milan Matula (Teplice, srpen 2009) - úder loktem (později zmírněn na šest) 7 zápasů

Tomáš Řepka (Sparta, září 2007) - nesportovní chování 6 zápasů

Petr Lukáš (Teplice, srpen 2008) - úder loktem (později zmírněn na čtyři)

Petr Švancara (Slovácko, září 2009) - úder loktem

Václav Ondřejka (Slovácko, únor 2012) - hrubý faul 4 zápasy

Rudolf Otepka (Příbram, únor 2006) - úder loktem

Petr Smíšek (Jablonec, březen 2006) - úder loktem

Pavel Lukáš (Bohemians 1905, srpen 2007) - úder pěstí

Michal Hubník (Olomouc, září 2009) - úder loktem

Komličenkovi za surovou hru hrozil trest zastavení činnosti na dvě až deset soutěžních utkání, popřípadě i peněžitá pokuta až do výše 100 tisíc korun.

V disciplinárním řádu se totiž také píše, že „hráč bude potrestán zákazem činnosti na dva až osmnáct měsíců popřípadě i peněžitou pokutou až do výše 250 tisíc korun, způsobí-li disciplinárním přečinem takové zranění, pro které je zraněný hráč omezen v obvyklém způsobu života po dobu delší než sedm dnů nebo není schopen výkonu sportovní činnosti po dobu delší než šest týdnů.“

Limberský se podrobil operaci jařmového oblouku, doba léčení se odhaduje na týdny. Čtyřiatřicetiletý obránce je však tvrďák a obvykle se na hřišti vrátí dřív než jiní fotbalisté se stejným zraněním.

Komličenko se mu omluvil, rozhodně nechtěl protivníka zranit. Když Limberský v bolestech ležel na trávníku, skláněl se nad ním. Limberský mu po operaci vzkázal, že omluvu přijímá a přimlouvá se za nízký nebo žádný trest. „Je to fotbal,“ napsal plzeňský bek na svůj instagramový účet.

Ale komise žádost nevyslyšela a udělila mu jeden z nejvyšší trestů v samostatné historii české ligy. Dvanáct utkání nemohl hrát spartan Leónard Kweuke, který na jaře 2013 zlomil boleslavskému protivníkovi Radku Dosoudilovi nohu. Osm utkání vyfasoval teplický Milan Matula, který na podzim 2009 loktem zranil v obličeji plzeňského Petra Jiráčka. Později mu byl trest zmírněn na šest utkání.

Komličenko protivníka fauloval v závěru zápasu, po centru z levé strany vletěl do vzdušného souboje a udeřil Limberského loktem do obličeje. Ze začátku to na vážné zranění nevypadalo, kontrolní rentgen dopadl dobře, ale podrobné vyšetření druhý den odhalilo zlomeninu.