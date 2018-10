Podle komise rozhodčích neměl být olomoucký záložník Falta vyloučen

Situaci, kdy Falta přišlápl v běhu kotník libereckému Radimu Breitemu, si Proske prohlížel na videu několik minut. Poté se rozhodl udělit hráči červenou kartu. Olomoucký kouč Václav Jílek po zápase jeho verdikt podrobil kritice.

„Tohle video je nehodnotitelné. To není faul na červenou kartu, to je faul na fotbal. Pro mě je to ztráta jakékoli důvěryhodnosti a navíc naprostá zbytečnost, neboť jsme tam pět šest minut stáli,“ řekl na tiskové konferenci Jílek. „Když se na to podíváte, to je přirozený běh toho hráče, není zvednutá podrážka. Nejsou tam splněny základní parametry na to, aby mohl rozhodčí udělit červenou kartu,“ uvedl.

Komise rozhodčích mu dala za pravdu. „Sudí Proske se dopustil chyby, když nesprávně vyloučil hostujícího hráče za surovou hru. Hráči měla být udělena žlutá karta za bezohledný zákrok,“ uvedla komise v prohlášení. Falta by tak nemusel ve čtvrtek od disciplinární komise dostat za červenou kartu trest.

Opačná situace nastala v dalších dvou zápasech 10. kola, kdy sudí nejprve udělil žlutou kartu a následně až u videa odhalil, že šlo o zákrok na červenou. Tu poté správně udělili, ale i tak šlo podle komise o chybu, protože původně trestali mírněji.

V duelu Plzně se Spartou Pavel Julínek udělil Nicolae Stanciovi červenou až podle videa. Stejně tak Ondřej Berka v zápase Ostravy se Slavií při vyloučení Milana Baroše. „Hráč byl vyloučen až dodatečně po zhlédnutí dostupných záběrů, které rozhodčímu správně odeslal VAR,“ stojí v prohlášení.

Chyby se dopustil také Martin Nenadál v utkání Slovácka s Opavou, když v 79. minutě nevyloučil domácího útočníka Tomáše Zajíce za nakopnutí soupeře. Poté vznikla roztržka a sudí udělil jen žluté karty.