KOMENTÁŘ: Facka od Realu. Tomu se přece nelze divit

Fotbal

Dalších 46 fotografií v galerii CHYTNE HO? Plzeňský bek Radim Řezník nahání Garetha Balea z Realu Madrid. | foto: AP

dnes 13:00

Ještě nikdy se nestalo, aby český klub dostal ve fotbalových pohárech na svém stadionu takovou nakládačku jako Plzeň od Realu Madrid. 0:5, to je jeden pohled na věc. Ten zdaleka nejkřiklavější. A dál? Existuje ještě něco, na co by se nemělo zapomenout?