KOMENTÁŘ: Plzeňské patálie. Fanoušci se vzbouřili. Proč?

A pamatují si vůbec, kde byla Plzeň před dvanácti třinácti lety? Vrávorala kdesi mezi první a druhou ligou, škaredý stadion se drolil pod nohama a téměř nikoho nezajímala.

Dost možná ani mnohé z křiklounů, kterým v sobotu večer Pavel Vrba na schodech před klubovou recepcí a pod dozorem policie musel vysvětlovat, ať zůstanou v klidu: „Slibuju, že příští víkend porazíme Teplice a získáme titul.“

Fanoušci (a vlastně i hráči samotní) by měli pochopit, že pýcha obvykle předchází pád.

Pro plzeňské zpackané jaro není obhajoba. Viktoria se zpronevěřila svému stylu a zvítězila jen třikrát z dvanácti pokusů. Naposledy doma horko těžko zachraňovala remízu 1:1 se Slováckem. Na druhou stranu zůstává obdivuhodné, jak bravurně zvládla podzim. Vlastně si po zimě mohla dovolit zvolnit, byť si tím sama zavařila.

Ale demonstrace vzteklých fanoušků? Kde to jsme?!

Pochopit se snad dají ve Spartě, která byla zvyklá na Ligu mistrů, kdežto v posledních letech se smaží ve vlastní šťávě.

Pochopit se možná daly ve Slavii, když byli fanoušci přesvědčeni, že neschopné vedení úmyslně škodilo jejich klubu.

Pochopit se určitě dají v Hamburku, který si tak dlouho zahrával s osudem, až v sobotu po 54 sezonách sestoupil z bundesligy.

Ovšem Plzeň? První tým tabulky, který může být mistrem dokonce už v pondělí, pokud by Dukla v dohrávce 28. kola šokovala Slavii?

Gesto plzeňských příznivců bylo neslušné, protože zrovna v sobotu museli vidět, že mužstvo nic nesabotuje. Krmenčík po jedné z mnoha šancí nakopl reklamní panel, jak byl brunátný, že neskóroval. Kopic málem podrážkou přerazil tyč a Řezník naštvaně bouchl rukou do břevna.

Na konci půlka týmu popadala vysílením na trávník a hostující trenér Kordula pronesl: „Dnes jsme byli zakopaní jako vojáci u Stalingradu. Stáli při nás všichni svatí.“

VIDEO: Gól jsme dostali po naší hrubé chybě, hodnotí zápas Pavel Vrba Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Přestože měla Plzeň sestavu rozbitou tresty a úrazy, připsala si 30 (!) střeleckých pokusů. Výtečný brankář Heča však inkasoval jedinkrát, a to se balon musel otřít o záda slováckého kapitána Krejčího.

Ještě v 94. minutě mohl rozhodnout podzimní fantom Krmenčík. Vykoupil by sám sebe z bledé jarní formy i zkušeného brankáře Kozáčika, který šíleným kiksem při rozehrávce daroval Slovácku první gól.

Kozáčik na konci expresně vykopl míč přes celé hřiště a připravil Krmenčíkovi ideální příležitost. Levačkou stačilo uklidit skákající míč do sítě, ne ho napálit přes tribunu k pivovaru. Sotva by pak horda rozzlobených fanoušků nakráčela pod okna domácí kabiny, aby hráčům nadávala, že nebojují, jak by měli.

Samozřejmě se sluší zdůraznit, že Viktoria nehraje dobře. Půlku jara prospala a myslela si, že výsledky přijdou samy. Po podzimním koncertování byla až nezdravě sebevědomá a když pak nepohodu zkoušela zlomit žhavým nasazením, nešlo to. Dostavila se jen netrpělivost a kostrbatost ve finální fázi.

To však neznamená, že si nezaslouží titul.