KOMENTÁŘ: Tah Chovancem. Nový šéf sudích už je pod tlakem

Jako nový předseda komise rozhodčích se nechal slyšet: „Jsem nezávislý člověk a nechci být zbytečně vtahován do nějakého politikaření.“

Bohužel, rozhodčí jsou přesně to téma, které se bez politikaření neobejde. Dokonce jsou přímou součástí politikaření.

A protože fotbalová liga začíná už v pátek, je Chovanec pod tlakem.

Unese ho?

„Jsem nezávislý člověk a nechci být zbytečně vtahován do nějakého politikaření.“ Jozef Chovanec, nový šéf komise rozhodčích

Snad ano, pokud bude dál fungovat projekt videorozhodčího, který díky kamerám a zpomaleným záběrům, které nelžou, zamezí fatálním chybám. Video sice nebude součástí každého utkání, ale třeba pro první kolo jsou v jednání hned tři dozory: Dukla – Plzeň, Sparta – Opava a Olomouc – Slavia.

Díky videu je miniaturní manévrovací prostor pro případné spekulativní chyby, které by mohly „silnějším“ klubům pomoci.

„Video chtějí všechny kluby. Já sám považuju video za jednu z pozitivních myšlenek, které v poslední době zasáhly český fotbal,“ řekl Chovanec při úterních fyzických testech rozhodčích. Jako pádný argument se mu jistě hodil šampionát v Rusku, který video využil ve všech zápasech. A výsledek?

„Systém přispěl k tomu, že 99,3 procenta rozhodnutí bylo správných,“ prsil se šéf světových rozhodčích Pierluigi Collina.

Upřímně, na takovou úroveň se v Česku nemůžeme dostat, leč Chovancova komise může k vysokému procentu přispět. Ale taky nemusí.

Záleží, kdo, jak a kudy ji bude chtít ovlivňovat.

„U nás jsou rozhodčí permanentně pod tlakem a je důležité, aby od nás cítili podporu,“ pravil Chovanec, což je jistě chvályhodné.

Zároveň se zákulisím už pár týdnů nesou zvěsti, že...

– bývalý předseda komise rozhodčích, Polák Listkiewicz, musel skončit, protože se nehodil,

– Chovanec by měl být garantem, aby se neubližovalo nejvlivnějším čili Spartě, Plzni a Slavii,

– nelze taky pominout jeho celoživotní vazby se Spartou,

– trénoval i Příbram, která rozhodčí dlouhodobě „umí“ a teď se vrací do nejvyšší soutěže,

– do nasazování rozhodčích budou promlouvat i lidé, kteří v komisi nepracují. Především Miroslav Liba, který školí sudí na nižší úrovni, a Roman Berbr, místopředseda FAČR, jenž na intenzivních kontaktech s rozhodčími vystavil svůj vliv a i pověst všehoschopného černokněžníka.

Proto MUSÍ Chovancově komisi důsledně a co nejvíce pomáhat video, aby se eliminovalo podezření a hazard s ligovou důvěryhodností. Sami rozhodčí to na plnou pusu nikdy neřeknou, ale video z nich především při velkých šlágrech snímá kus zodpovědnosti. Za zády mají legálního pomocníka, který je ohlídá a správně vyřeší sporné situace, které by se třeba daly považovat za tendenčně odpískané.

Komise rozhodčích potřebuje šéfa, který bude „kopat“ za video a hlavně si od nikoho nenechá mluvit do práce.