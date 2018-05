KOMENTÁŘ: Jihlava soupeře nepohřbila, a proto sama sestupuje

Fotbal

Dalších 6 fotografií v galerii Zklamaný Davis Ikaunieks z Jihlavy po prohře s Karvinou | foto: Petr Lemberk, MAFRA

dnes 10:00

Půjdeme zápas od zápasu, budeme sbírat bod po bodíku, na konci je sečteme a uvidíme, na co to bude stačit. Kdo by neznal jednu z nejomletějších frází sestupem ohrožených týmů? Jihlava sobotním zápasem s Karvinou svůj účet uzavřela. A společně s ním uzavřela i své působení mezi českou fotbalovou elitou.