KOMENTÁŘ: Olomouc v poháru? Jílkův risk, Polomova pohroma, Hálova oběť

Co ukázala trenérovi Sigmy Václavu Jílkovi? Například že ještě potrvá, než se letní akvizice Roman Polom dostane po komplikovaném zranění kolene do formy. Herní praxe mu zkrátka logicky chybí. Jílek riskoval, když jej na důležitý zápas postavil. V tréninku prý vypadal dobře, tvrdil.

Polom vyhořel. Ztrácel v rychlosti i rozehrávce. Přihrával výhradně jen do strany parťákovi ze středu obrany Radakovičovi, nebo dozadu brankáři, což jednou zavánělo průšvihem, když vyslal do nájezdu jabloneckého Masopusta. V prvním ostrém utkání na Andrově stadionu měl na vše méně času, než by potřeboval. Postupně se otrkával, troufl si na kličku, jenže pak zase míč přihrál dozadu, čímž výhodu získanou obejitím soupeře zahodil.

Zatracovat jej by však bylo hysterické, on se zlepší, Jílek ho dobře zná a ví, proč si jej vybral. Očekával bych ale, že bude lepší než odchovanci. Třeba než spolehlivý Jan Štěrba. Ten Jílka nezklamal nikdy, dokonce mu v minulé sezoně ve druhé lize zachránil gólem krk, jenže šanci zatím nedostává.

Což je ovšem při formě Radakoviče s Jemelkou pochopitelné.

Jílkovi pohár také ukázal, že má kam sáhnout. Ostrá křídla Falta se Zahradníčkem nejsou v ideální formě? Nevadí, Hála s Moulisem je kvalitně zastoupí. Hálův výkon po delší pauze mile překvapil.

Předvedl rychlost, dravost, nebojácnost při gólu i techniku při asistenci. Kvůli bolestem hlavy, které byly následkem jeho sebeobětování při vstřelení branky, musel střídat už po hodině. Zdá se, že Hála obránce je definitivně pryč, na křídle mu to svědčí. Což dokumentoval nejen produktivitou, ale rovněž i tím, že při první inkasované brance si nepohlídal náběh Kubisty.

S Moulisem to bylo podobné. Dopředu nebezpečný, dozadu horší. Jeho ztráta na půlce hřiště rovněž předcházela jablonecké trefě.

Ukázalo se také, jak moc chyběl uprostřed distancovaný olomoucký motor David Houska a že Tomáš Chorý je jasně nejlepší volbou na hrot. Sigma by teď potřebovala, aby sestřelil Teplice a mančaft se vrátil na vítěznou vlnu.