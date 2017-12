KOMENTÁŘ: Kam kráčíš, český fotbale? UEFA vyhrožuje: Posvítíme si na vás!

Evropská asociace UEFA ústy svého ukrajinského místopředsedy Surkise, z jehož nadřazené dikce mrazilo každého pamětníka minulého režimu, vyšle do Prahy aparát lidí, aby zajistil nápravu. Aby už se nikdy nestalo, že volba fotbalového šéfa skončí patem. Jako letos v červnu.

"Bylo mi s vámi dobře, máme korektní vztahy a nikdo neumřel. Mám vás rád. Zachovejte si chladnou hlavu a čau." Miroslav Pelta, bývalý předseda FAČR při své řeči

Když vám někdo v zastaralém nymburském sportovním skanzenu a navrch v ruštině káže o normalizaci a nutnosti vzít skalpel k vyříznutí rakovinového nádoru, chce se vám křičet: „Tanky už tu byly!“

Mimochodem, pan Hrihorij Surkis se v roce 1995 před pohárovým zápasem Dynama Kyjev pokusil uplatit rozhodčí kožichy a tučnou obálkou s dolary. A kvůli podezření z korupce nedostává vízum do USA.

Abychom nezapomněli, úterní valná hromada nového předsedu fotbalové asociace vybrala. Hned v 1. hlasovacím kole se jím stal zdatný obchodník Martin Malík, čili favorit, šéf marketingové organizace STES. Možná až překvapivě suverénně porazil zkušeného, leč příliš diplomatického funkcionáře Petra Fouska.

Nejdůležitějším sdělením ovšem je vystoupení silných hráčů.

Ukrajinský host z UEFA drsně pravil: „Je to jako na silnici. Nedodržujete-li pravidla, dostanete pokutu. Za další přestupek vám seberou řidičák.“ Chcete-li překlad do nefotbalštiny: My si na vás posvítíme, když neumíte být poslušní!

Host ze světové federace FIFA, Malťan Björn Vassallo, pokračoval ve výhrůžné dikci: „Upozorňuju vás, berte naše rady vážně.“

Faktický fotbalový vládce Roman Berbr popsal tahanice mezi Čechami a Moravou: „Házíme to na sebe přes zeď jako Izraelci a Palestinci. Ve světě jsme vážně za exoty, jako jediní neumíme zvolit předsedu.“

Ač nikdy neprosí, otočil se k moravským delegátům a řekl: „Prosím vás, chlapi, zvažte to!“

A bývalý boss Miroslav Pelta, jenž veřejně vystoupil poprvé od chvíle, kdy se v květnu kvůli podezřelým dotacím dostal do vazby, od pultíku s lidovostí sobě vlastní dodal: „Nebýt Romana (Berbra), tak nevím, jak by ta pseudokauza dopadla. Bylo potřeba, aby svaz řídil někdo, kdo má koule. Zachovejte si chladnou hlavu a čau. Mám vás rád.“

Takže: fotbal dál vede černokněžník Berbr, ač vítěz Malík slibuje, že mu nepůjde na ruku.

Berbrův vliv posílil, i když se mu nepodařilo změnit stanovy. Návrh zněl tak, aby ve 4. hlasovacím kole rozhodla o předsedovi prostá většina hlasů přítomných delegátů. Početnější, sepjatější a vlivnější česká komora by tím pádem měla provždy navrch.

Morava - i když se cítila vystrašená - první osudové hlasování ustála. Uhájila letité stanovy, které mají být při dvoukomorovém systému pojistkou demokracie.

"Nenuťte nás, abych vzali do ruky skalpel a odstranili nádor." Hrihorij Surkis, místopředseda UEFA o pozici FAČR

Jenže tím, jak se Morava vůči Berbrovi vymezila, může si být jistá, že přijde odveta. Náčelník, jak se dlouholetému šíbrovi přezdívá, ještě stále nedosáhl svého. Podle toho, jakou rétoriku použili „pozorovatelé“ z nejvyšších fotbalových organizací, však časem k jednostrannému řešení dojde.

Fotbal se v zákulisí nehraje na pusinky, ale na sílu. Politickou sílu: ovládneš stanovy, ovládneš fotbal.

Rozháraná Morava sice po únavném dni uchránila stanovy, leč ztratila další sféru vlivu. Ve výkonném výboru zůstane v menšině. Znovu se potvrdilo, že nemá lídra typu Berbra, který do křesla českého místopředsedy usedl s královskou převahou (117 hlasů z 128 možných). Zato moravský místopředseda Zlámal málem prohrál a ještě se mu řečníci posmívali: „Jsi dobrý kamarád a špatný funkcionář.“

Tak se to má v našem fotbale. Berbr, bývalý rozhodčí a estébák, mezi řečí poznamenal, že chce ve třiašedesáti vydržet ještě jednou čtyřleté období. Na své moci systematicky pracuje přes 20 let, takže si můžete být jisti, že už si dávno vychovává své nástupce. Však na židličkách nymburského sálu seděla zhruba polovina lidí, kteří byli nebo jsou rozhodčími a delegáty.

Ano, právě tam hledejte základ fotbalové chobotnice, jejíž chapadla stále nejdou usekat.