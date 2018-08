Kepa je nový nejdražší gólman světa. Chelsea za něj dá 71 milionů liber

Fotbal

Zvětšit fotografii Kepa Arrizablaga chytal před rokem finále Eura do 21 let. Nyní se španělský talent stal nejdražším brankářem historie, Chelsea ho koupila za 72 milionů liber. | foto: Reuters

dnes 14:00

Téměř dvě miliardy korun (71 milionů liber) stál nejdražší brankář planety. Je jím Kepa Arrizabalaga, který přestupuje z Athletiku Bilbao do Chelsea. V londýnském klubu by měl třiadvacetiletý Španěl nahradit Thibauta Courtoise, jenž má namířeno do Realu Madrid.

Reprezentační dvojka Kepa složil ve středu po poledni na vedení španělské La Ligy výkupní klauzuli, čímž se vyvázal z kontraktu s Bilbaem. Liga následně převede částku na účet klubu a brankář může jednat o smlouvě s Chelsea. Ta musela na přestupovém trhu rychle jednat, protože její jedničkaCourtois je na odchodu – belgický gólman, jemuž příští léto končí kontrakt, s týmem nezahájil přípravu a otevřeně se hovoří o jeho přesunu do Realu Madrid. Mimo jiné proto, že ve španělské metropoli žije jeho bývalá partnerka s dvěma dětmi. Suma za Kepův transfer je o šest milionů vyšší, než zaplatil Liverpool římskému AS za Alissona Beckera v polovině července. Kepa, celým jménem Kepa Arrizabalaga Revuelta, je odchovancem baskického Athletiku Bilbao. S fotbalem začal v deseti letech, o osm roků později debutoval za rezervu a nedlouho poté se začal pomalu prosazovat do áčka. Kvůli hernímu vytížení šel talentovaný brankář hostovat do Ponferradiny a Valladolidu, 11. září 2016 poprvé chytal nejvyšší soutěž za Athletic. Nastupoval za mládežnické výběry od osmnácti do jedenadvaceti let, loni na podzim si odbyl premiéru v reprezentačním áčku. Tou dobou se začalo silně spekulovat o zájmu Realu Madrid, který měl o Kepu usilovat v zimě. Trenér Zinedine Zidane ale jeho příchod stopl a rodák z Ondarroy prodloužil kontrakt do roku 2025. Součástí vylepšené smlouvy byla i zmíněná klauzule, kterou nyní využila Chelsea. Připravujeme podrobnosti...