Sezona číslo 33. Padesátník Kazu pořád nemá dost, podepsal novou smlouvu

narozen 26. února 1967

V devatenácti letech debutoval v profesionálním fotbale v brazilském Santosu, odkud přestoupil do Palmeiras. V Brazílii hrál i za další čtyři kluby, než se znovu vrátil do Santosu. V roce 1990 putoval do japonského Kawasaki Verdy, kde se stal fotbalovým boháčem. Klub mu na tehdejší poměry nabízel královské dva miliony dolarů ročně.

V roce 1994 se Miura stal prvním Japoncem v italské lize, kde hrál za Janov, ale dal v něm pouze jeden gól. V Evropě nastupoval ještě za Dinamo Záhřeb. Od léta 1999 působí s výjimkou krátkého hostování v Sydney už pouze v Japonsku, od roku 2005 dodnes je fotbalistou Jokohamy.