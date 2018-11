Kayamba je pro nás těžko nahraditelný, shodli se opavští fotbalisté

Souhrn 16. kola Svědík nakopl Slovácko, kanonýr Komličenko řádil a Adámková pískala

„Beauguel se střelecky prosadil, i když jsme věděli, jakou má kvalitu. Nechali jsme mu hodně prostoru,“ komentoval opavský trenér Ivan Kopecký první branku. „Ve druhé půli jsme přeskupili rozestavení, ale nepochopitelně jsme hned na začátku dostali další branku.“

Přitom o přestávce se Opavané nabádali, aby byli agresivnější a více se tlačili do vápna. „A my si v první minutě necháme dát zase gól. Nedostoupili jsme soupeře na naší pravé straně, šli jsme do souboje laxně, bez agresivity. A ve vápně byli volní dokonce dva protihráči,“ uvedl Nemanja Kuzmanovič, kapitán Slezského FC.

Podle něj je výkon zklamáním. „Věděli jsme, že máme na to, abychom ve Zlíně uspěli, ale náš přístup musí být jiný. Dopředu jsme toho moc nevytvořili.“

Poražení se shodli, že jim chyběl vykartovaný záložník Joel Kayamba. „Je těžko nahraditelný,“ uvedl Kuzmanovič. „Pomohl by nám,“ uznal trenér Kopecký, který do základu postavil Janetzkého. „Nechci říct, že se mu utkání nevydařilo, ale bylo by zajímavé, kdybychom měli k dispozici i Joela.“ Ten stejně v zimě odejde do Plzně, kam už přestoupil. „Bavíme se o nějaké náhradě, ale jsou tady i jiní hráči,“ řekl Ivan Kopecký.

Kouč dodal, že snaha jeho hráčům nechyběla. „Ale scházela nám kvalita v předfinální a finální fázi. Zlín však hrál velmi dobře. Byl agresivní, dobře kombinoval. Je to pro nás poučná porážka. Musíme hrát hned od začátku, a ne až ve chvíli, kdy prohráváme.“