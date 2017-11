Hrál poprvé za Česko. Je to nejvíc, co mě v kariéře potkalo, řekl Simič

Simič v červnu nastoupil za Česko na mistrovství Evropy do 21 let, ale pozvánka do áčka ho dosud míjela. A tak šanci živila Bosna i Srbsko, které by mohl díky předkům reprezentovat také.

Dodatečná nominace na turné v Kataru však zřejmě všechno vyjasnila.

Je rozhodnuto, budete už hrát jen za Česko?

Věřím, že v reprezentaci budu i dál, samozřejmě záleží na mých výkonech. Ale pro mě není víc než reprezentovat svou zem.

Jak se vám hrálo?

Dobře, skvěle, ale soupeř nebyl lehký.

Sálalo z vás sebevědomí, dovolil jste si zaútočit, rozehrávat po zemi. To jste přesně vy?

Líbí se mi hrát fotbal, dovolit si, strkat si to po zemi, útočit. Když to jde, tak toho využiju.

Horké počasí vám nevadilo?

Ne, bylo super. Mám rád, když je teplo. V Crotone máme i teď přes dvacet stupňů.

Co znamená vítězství?

Je super, když se vyhrává. Pro mě o to víc, že to byl můj první start.

S Tomášem Kalasem jste nejspíš nejmladší stoperská dvojice ze současných reprezentací. Jak se vám s ním hrálo?

Cítil jsem se dobře, zajišťovali jsme se, mně se to líbilo. Celá obrana hrála dobře, byli jsme organizovaní, i proto jsme nedostali gól.

Nula vzadu se počítá?

Vždycky se počítá.

Překvapilo vás, co Katar předvedl?

Viděli jsme jejich předchozí zápasy a věděli, co dokážou. Ukázali toho hodně. Myslím si, že mají budoucnost. Jejich styl se mi líbil, takový mám rád. Snažili se hrát technicky, pořád nás atakovali, byli nepříjemní. Ale vyhráli jsme my.

Když se řekne listopad 2022, co se vám vybaví?

Mistrovství světa v Kataru je v listopadu? Fakt, jo? Věřím, že Česko sem postoupí a odehraje dobrý turnaj.

A budete u toho i vy?

Uvidíme, co budoucnost přinese. Doufám, že budu zdravý a budu hrát, že rodina bude zdravá. Pro každého fotbalistu je velkou motivací každý zápas za reprezentaci. A když s ní jste na mistrovství světa, tak to je nejvíc.

Svůj dres z premiérového zápasu jste dal jednomu z Katařanů, kteří se o vás tady starali. Proč jste si ho nenechal?

Ten chlapík byl v pohodě a já mám stejně dva. Druhý dám rodině, nejsem žádný velký sběratel dresů.