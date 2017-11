Dvě výhry těší, na výsledky se přece hraje, řekl kouč Jarolím

„Tohle jsme potřebovali na začátku,“ říkal v sobotním večeru v katarském Dauhá, kde Česko zakončilo kalendářní rok 2017.

„Vyhrát loni první dva domácí zápasy, tak by se kvalifikace vyvíjela jinak,“ zalitoval ještě bezbrankových remíz se Severním Irskem a s Ázerbájdžánem.

To určilo, že kvalifikace o postup na šampionát nakonec byla neúspěšná. Když už bylo po všem, v říjnu Česko porazilo Ázerbájdžán i San Marino, tím kvalifikaci zakončilo.

V listopadu na turné v Kataru zdolalo Island (2:1), účastníka MS 2018, i domácí výběr (1:0). Ten se už začíná připravovat na „svůj“ šampionát 2022.

„Dvě výhry těší, na výsledky se přece hraje,“ řekl Jarolím.

Ale co hra? Především proti Kataru ideální nebyla.

Je na čem dělat, to bezpochyby. Každopádně jsme získali cenné zkušenosti. O Islandu víme, jak jsou houževnatí, nepříjemní. Jsem rád, jak jsme to zvládli.

A Katar?

Jiné pojetí fotbalu. Mužstvo, které hraje kombinačně už odzadu. Je vidět, že ho vedou španělští trenéři.

Který zápas vám dal víc?

Z obou je třeba si vzít zkušenosti. Hráči Kataru byli dobře technicky vybavení, snažili se hrát rychle. Je to jiné než v naší lize. Nadřeli jsme se. Už před zápasem jsem varoval, že je nesmíme podcenit. Ti hráči umí kopat, jsou podle mě dobře vedení, fungují spolu. Navíc jsou zvyklí na tyto klimatické podmínky. Byla to velká dřina.

Všiml jste si, jak vašim hráčům docházely síly?

Viděl, přistupovali jsme k soupeři později. A když jim dopřejete čas, tak oni kombinovat umí.

Jak jste vnímal výkony na turné v Kataru celkově?

Střídali jsme lepší momenty s horšími. Na můj vkus tam bylo hodně nevynucených chyb, z čehož pramenily protiútoky soupeře. V tomto složení tým nastoupil poprvé. V podstatě spolu jednou trénoval a byl bych bláhový, kdybych si myslel, že to bude promazané. Výsledek určitě předčil obraz hry. Fungovat to může vždycky líp.

Co dál?

I na jaře nás čekají přípravné zápasy. Máme na čem pracovat, chce to mužstvo stabilizovat, aby si hráči na sebe zvykali a ve hře jsme měli automatismy.