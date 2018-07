Karviná si zastřílela, i bez Wágnera. Kluci hráli, co chci, řekl trenér

„Do utkání jsme nevstoupili ideálně, což přičítám fyzické únavě – někomu odejde dřív, někomu později. Po patnácti minutách už to bylo v pořádku a kluci hráli, co po nich chci,“ hodnotil vítězství 4:1 karvinský trenér Roman Nádvorník.

Letní příprava 2018 Jak se prvoligové týmy chystají na novou sezonu.

Zcela spokojený však kouč Karviné nebyl. „Z celkového pohledu nám chyběla fotbalová lehkost. Na druhou stranu jsme byli v koncovce produktivnější než v předchozích zápasech,“ zmínil Nádvorník.

Karvinští stejně jako ostravský klub v pondělí odjeli na zahraniční soustředění, jejich cílem byla polská Ustroň. Už dnes se však tým vrací do Karviné ke střetnutí se slovenským Ružomberokem (11.00), poté zamíří zpátky do Polska, kde zůstane do soboty.