Přihrávat dozadu? To ne. Trenér Nádvorník se vervou ujal Karviné

A sympatické na něm je, že přímo nesnáší, když si hráči přihrávají dozadu. „To je pravda,“ směje se. „Fotbal se hraje dopředu, takže chci, aby šli co nejrychleji nahoru, co nejrychleji dostali balon do šestnáctky a byli v ní agresivní a góloví.“

Chce tudíž hrát s Karvinou útočněji, než tomu bylo v předešlých dvou prvoligových sezonách? „Tento mančaft hrál už dříve dost útočně,“ namítl trenér. „Přechodovou fázi měl dobrou, ale budeme se snažit dostávat více míčů ze stran do pokutového území a více zakončovat. Pokusíme se zjednodušit hru po stranách, aby tam nebylo hodně přihrávek, ale aby šel balon na jednu dvě přihrávky před branku.“

Tento týden by se měl se svými spolupracovníky rozhodnout, kdo z šestice hráčů, kteří jsou v Karviné na testech, zůstane. O místo v kádru bojují stopeři Jiří Piroch a Jozef Menich, levý obránce Luboš Tusjak a záložníci Jan Suchan, Daniel Mareček a Adriel D’Avila Ba Loua.

Poslední dva jmenovaní se do přípravy mužstva zapojili v tomto týdnu. „Mareček je mládežnický reprezentant do dvaceti let. Mohl by to být pro klub perspektivní hráč, ale uvidíme, jak to s ním dopadne,“ řekl Nádvorník na adresu odchovance Sparty, který působil ve Vlašimi.

Krajní záložník Adriel D’Avila Ba Loua z Pobřeží slonoviny byl v úterním utkání s Górnikem Zabrze (3:1) hodně vidět. „Mám rád na krajích hráče, jako je Kalabiška, kteří se nebojí hrát jeden na jednoho a mají rychlostní parametry, a Adriel je má. Proto jsme se o něj zajímali,“ uvedl trenér Nádvorník.

Dodal, že vyloženě hledali takový typ fotbalisty. „Mám ale představu o každé pozici, jak by hráč na ní měl vypadat, jak by se měl chovat v určitých situacích, a to je přesně hráč, který se mi směrem dopředu líbí.“

Takže zaostává při bránění? „Víme, že těm, co hrají hodně dopředu, se nechce příliš bránit, takže jde o to, abychom to vyvážili a hráče naučili pracovat i dozadu,“ odpověděl Roman Nádvorník.

Jednadvacetiletý D’Avila Ba Loua byl ve francouzském Lille a v minulé sezoně s dánským Vejle postoupil do první ligy.

Nádvorník je zatím spokojený, jak si na hřišti současní i testovaní hráči rozumějí. „Pevně věřím, že souhra bude fungovat,“ uvedl. „Zatím ale spíše chodíme dopoledne běhat a na hřišti býváme odpoledne, takže s míčem jsme ještě tolik tréninků neměli. Už jsme se však hráčům snažili ukázat a říct, co bychom po nich chtěli. Jsem překvapený, že to velice rychle pochopili a vnášeli už do zápasu s Górnikem.“

Další přípravný duel Karvinští sehrají opět s polským soupeřem – s Vislou Krakov zítra od 11.00 v polských Myslenicích.