Vím, do čeho jdu. Tým Karviné má kvalitu, tvrdí trenér Nádvorník

Které hráče znáte nejlépe?

Trénoval jsem Kalabišku, Wágnera, samozřejmě znám Moravce a Budínského z Bohemky. A také Eismanna.

Už jste přemýšlel o tom, co budete muset udělat, aby Karviná znovu nehrála jen o záchranu?

Mančaft hrál zajímavý útočný fotbal. Škoda že se mu nepovedlo některou remízu dotáhnout do vítězného konce, že hráči nebyli efektivnější v koncovce, protože tím by se vyhnuli hroznému boji do poslední minuty.

Takže budete muset zapracovat především na koncovce?

Tým předváděl směrem dopředu zajímavý fotbal. Za to byli karvinští hráči i chváleni, ale chybělo tam dotáhnout zápasy do vítězného konce, protože to je mančaft, který měl v celé soutěži nejvíce remíz. Chybělo málo.

Bavil jste se s vedením klubu o případných posilách?

Samozřejmě, ale ještě je příliš brzo. Mám představu o některých hráčích, o tom, jak tým posílit. V nejbližších dnech nad tím budeme s vedením sedět. Budeme se bavit, jak mužstvo poskládat. Záležet ale bude i na tom, kdo odejde, protože o karvinské hráče je zájem. Zatím ale nechci nikoho jmenovat.

Předseda klubu Jan Wolf řekl, že určitě odejde jeden z trojice Lukáš Budínský, Filip Panák a Tomáš Wágner. To určitě nejste rád.

Řekl jste to přesně. Každé oslabení o tak kvalitní hráče je znát. Třeba Budínský nastřílel nejvíce gólů a hodně jich i připravil. Jeho produktivita a prospěšnost pro mužstvo je neoddiskutovatelná.

Fotbalisté říkají, že přechod do vyšší soutěže je skok. Jak je tomu u trenérů?

Pro hráče to je složitější. Trenéři to mají snadnější, protože v první lize je pochopitelně kvalita fotbalistů vyšší, takže by měli být schopni přenášet trenérovy postřehy a představy na hřiště.