Příchod trenéra Vlka zabral. Karvinští fotbalisté se odrazili ode dna

Šisler poslal míč na Kalabišku, který se na hranici pokutového území otočil a levačkou poslal míč pod břevno.Tak padl vítězný gól Karviné.

„Naběhl jsem si do středu, Šiska tam míč nějak prostrčil, se štěstím jsem se otočil a pak jsem se snažil placírkou trefit na zadní tyč,“ popsal gól karvinský záložník Jan Kalabiška. Přiznal, že takovou situaci občas trénuje. „Ale ještě mi to úplně nejde.“

Už v první půli třikrát tvrdě vystřelil. Ale nad branku... „To mi šel balon většinou na pravou nohu, nebo jsem si ho musel dát tak, abych střílel šajtlí a tou je to těžké. A ještě mi skočil, takže jsem střelu málo sklopil. Aspoň že jsem to ve druhém poločase měl dobře na levou nohu,“ usmál se Kalabiška.

Domácí dostal do hry gól Panáka, který vyrovnal z voleje v 53. minutě. „Tak trefit balon se mi povede, no... pětkrát by skončil na tribuně,“ řekl Filip Panák. „Myslím si, že jsme v zápase měli větší gólovky než ty, z nichž jsme dali branky.“

Pro Karvinské výhra znamená obrovskou úlevu. „Byli jsme v těžké situaci. Navíc to vítězství se nerodilo snadno. Po dlouhé době jsme otočili nepříznivý výsledek. Kluci ve druhé půli ukázali obrovskou vůli,“ prohlásil sportovní manažer Karviné Lubomír Vlk, pro něhož to byla prvoligová trenérská premiéra. Mužstvo převzal po Jozefu Weberovi, když tým neudržel v Praze s Duklou vedení 2:0 a prohrál 2:3.

Byla po prohrané první půli v karvinské šatně bouřka? „Nebyla, ale dusno ano,“ odpověděl Vlk. „Hlas jsem zvyšoval jen málo, protože slovo si vzal Pepa Mucha (asistent – pozn. red.). Dlouho jsem ho neslyšel před mužstvem tak mluvit. Odvedl velkou práci.“

A výborně si vedl i brankář Le Giang, který za stavu 1:1 chytil obrovské šance Jovovičovi a Mihálikovi.

„Byly to dvě situace za sebou. Když byl přede mnou Tecl sám a dal gól, tak jsem se pohnul dříve doleva. U Jovoviče jsem si pak říkal, že to ustojím, což se mi podařilo,“ uvedl Patrik Le Giang. „A tím jsme se chytili. Podali jsme týmový výkon.“

Le Giang dostal přednost před dosavadní jedničkou Berkovcem. „Berky v týdnu také pracoval výborně, ale potřebovali jsme udělat nějakou změnu a ukázalo se to jako správné rozhodnutí,“ řekl trenér Vlk.