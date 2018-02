Produktivní útočník karvinských fotbalistů Wágner: Zlín už je minulost

„Jsem za ty góly rád, ale nic to neznamená,“ upozornil Wágner po nedělní výhře nad Zlínem 4:0. „Jedeme dál. Dokud nebudeme zachráněni, tak se nic neděje.“

Co jste přes zimu změnil, že jste dal nyní tři góly?

Nevím. Něco mi říkalo, že rok 2018 bude dobrý. S tím jsem do toho i šel. Věřím si, padá mi to i v tréninku. Druhý gól se Zlínem byl trošku štěstí, ale i to je někdy potřeba. Když si vzpomenu na utkání s Bohemkou na konci podzimu, kde jsem dal tyčku... Přitom stačilo, aby šel míč o dva centimetry jinam. Jsou to takové detaily, které rozhodují. Jen doufám, že to bude pokračovat. Nedělám z toho vědu. Jsem nadšený, když můžu klukům v týmu pomoct a góly přinesou vítězství.

Na podzim se celé vaše mužstvo střelecky trápilo. Je to pryč?

Doufejme, ale po druhém jarním kole nesmíme podlehnout uspokojení. Náš tým je silný a hlavně je hodně chytrý a ví, že to ještě nic neznamená. Máme před sebou velmi těžké zápasy v Liberci a doma se Spartou. V nich se ukáže, jak na tom jsme.

Řekl jste, že nesmíte podlehnout uspokojení. Hrozí to?

Věřím, že ne, že jsme doopravdy chytrý i zkušený tým. Také o půli se Zlínem jsme si dávali do hlav, že nic není rozhodnuto a musíme na hřišti nechat ještě více než v první půli. To je ta správná cesta.

Co se v Karviné změnilo, že jste tak výborně začali jarní část ligy?

Spousta zápasů na podzim nebyla špatná. Je to o brankách. Takže ty se asi změnily, asi jsou větší (směje se). Říkal jsem správci tady v Karviné, ať s tím něco udělá, ať branky třeba trochu posune, když jsme neproměňovali šance... Ale vážně. Nevím, co se změnilo. Prostě dáváme góly a v tom je ten rozdíl.

Po výhře v Mladé Boleslavi jste s výkonem úplně spokojeni nebyli. Se Zlínem už ano?

Náš herní projev teď byl opravdu dobrý, dali jsme branky. Byl to výjimečný výkon, můžeme se pochválit, ale od pondělka už je to minulost. Rozhodně to je pro nás velká vzpruha do dalších dnů.

Při duelu se Zlínem mrzlo. Vyhovovaly vám ty podmínky více?

Nevím, ale Zlín hrál tak, jak hrál. My jsme podali dobrý výkon, což je podstatné. My se musíme dívat na sebe.