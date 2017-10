Laštůvka za Slavii chytat bude. Berkovec za Karvinou nesmí

„Už vím dlouho, že Martin Berkovec nebude chytat, takže jsme s tím počítali,“ řekl karvinský trenér Jozef Weber.

Nic zvláštního v tom nehledá, byť jde o rozšířený jev většiny českých klubů: Hráče vám půjčíme, ale proti nám nenastoupí!

„Nevidím v tom problém, když movitější klub půjčí svého fotbalistu jinam a požaduje, aby ve vzájemném utkání nenastoupil,“ řekl Weber. „Jiné by to bylo u mladého hráče, který se jde do jiného mužstva vyhrát, ale Martin je dostatečně zkušený. Nevymlouvám se, ale je to stejné jako s Vondrou, jehož máme ze Sparty, či Lischkou z Jablonce. Dopředu počítáme s tím, že proti svým klubům nebudou hrát.“

Byť Berkovec dosud nechyběl ani minutu a patří k oporám mužstva, trenér Weber je přesvědčený, že to žádná komplikace nebude. „Chytat bude Patrik Le Giang,“ uvedl kouč. „Jeví se velmi dobře.“ Karvinským minule proti Slovácku (0:0) chyběli zranění útočníci Tomáš Wágner a Eric Ramírez. „Oba už jsou připraveni a v plné tréninkové zátěži,“ řekl Weber. „Mají sice tréninkové manko, ale věřím, že u obou dokážeme rozložit síly tak, aby byli pro mužstvo prospěšní.“

Jozef Weber si oddechl, že útočníci jsou zpátky. „Proti Slovácku bylo znát, že nám chybějí. Věřím, že s nimi budeme silnější.“