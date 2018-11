Hrnčára čeká velká premiéra - proti Slavii. Zajímavé, usmál se

Co říká takovému soupeři?

„Máme před ním velký respekt. To, že Slavie má svou sílu, vnímají i v Evropě. Je to velmi těžký protivník, ale hrát musíme s každým. Nevím, jestli je těžší hrát proti prvnímu, nebo poslednímu. Pořád jde o nejvyšší soutěž a my musíme být připraveni na každého.“

Hrnčár se musí vyrovnat s absencí tvůrce hry Lukáše Budínského, který za vyloučení v předchozím duelu se Spartou Praha dostal přemrštěný trest na tři zápasy. A kvůli zranění ve středu obrany stále chybí i Filip Panák.

„To nezměníme,“ řekl Norbert Hrnčár. „Takže přemýšlet nad tím, že nám někteří hráči scházejí, by bylo mrhání časem. Takový je stav a my se musíme připravit, abychom utkání zvládli, a pracovat s těmi, co jsou k dispozici.“

Karviná - Slavia Sledujte od 14.00 online.

Hrnčár neprozradil, kdo by v záloze měl Budínského nahradit, ani, jaké změny v sestavě chystá. „Jsme limitovaní zraněními, kartami, ale vše si vyhodnotíme tak, abychom nastoupili v nejideálnější možné sestavě a s hráči, kteří pro dobrý výsledek udělají maximum.“

Hrnčár z karvinského kádru zná nejlépe slovenské fotbalisty Marka Janečku, Jána Kriváka a Dávida Gubu. „Toho jsem i vedl v reprezentaci do jednadvaceti let, když jsem tam byl asistentem,“ uvedl kouč. „Ale českou ligu sleduji pravidelně, takže většinu hráčů znám. Samozřejmě jiné to je, když jste s nimi v každodenním kontaktu, když je vidíte v tréninkovém procesu.“